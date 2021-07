Así descubrió Vadhir Derbez que una ex le era infiel

Vadhir Derbez participó de una entrevista al programa “Hoy” y se animó a contestar las preguntas de la sección “Manotazo”. Allí el cantante fue consultado por si le habían sido infiel alguna vez y el artista mexicano no dudo en contestar.

“Sí me ha pasado, no una, ya varias veces… y bastante duro, entonces esta rola trata de eso, de desamor… Me pasó y es muy triste, creo que a todos nos ha pasado todo tipo de desamor o que nos rompan el corazón” manifestó el hijo de Eugenio Derbez.

Luego de ello Derbez dio detalles de cómo fue que descubrió que le eran infiel: “Llegué a la casa de mi novia en su momento, y nos íbamos a ver no en ese momento, como que no me estaba contestando y dije ‘bueno, voy a su casa’, toco normal… y como no estaba en su casa entonces le escribo ‘oye estoy acá afuera ¿dónde estás?’, ella no vio su celular, porque sino hubiera sido más inteligente, me estacioné y de la nada llega un coche, se baja ella, una amiga, y este chavo. Era un chavo con el que ya sabes… y entonces yo con el estómago de nudo de espero que no esté pasando nada, y de la nada veo como él se le pone atrás y le empieza a besar el cuello. “¡Y que me bajo del coche!”

Este engaño fue el que inspiró a Vadhir Derbez a realizar su canción titulada “Te confieso”. La misma es realizada a dúo con Ximena Sariñana.

Fuente: Instagram Vadhir Derbez

Tras la fuerte revelación, la periodista le replicó a Vadhir si la ex pareja le intentó negar la situación de infidelidad a lo que el azteca respondió lo siguiente: “No, mucha gente reacciona por inseguridad, por protección, no sé por qué inmadurez y tonterías, de la manera totalmente contraria, se puso de digna, ‘¿y qué haces aquí?’, y no se qué, y yo de ‘¿te vas a poner así?’, y entonces les dije ‘ya me voy”.