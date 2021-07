Demi Rose volvió a dejar a todos sin aliento, cada vez más liberada

La modelo inglesa Demi Rose revoluciona las redes sociales donde tiene más de 17 millones de seguidores y es una de las que puso de moda OnlyFans, un modelo de negocios donde los creadores de contenido pueden ganar dinero de los usuarios que se suscriben a su perfil. Ahora, la joven de 26 años revolucionó internet con dos fotos en Instagram.

"Hice un viaje por el espacio solo para aclarar mi mente", escribió en el pie de las imágenes que publicó en su perfil @demirose y en las que está posando de frente y de espalda. Luce un bodysuit muy ajustado semitransparente que cubre un poco más que sus partes íntimas de color naranja y amarillo.

Pero no es la primera vez que Demi Rose deja sin aliento a sus seguidores. La modelo suele compartir imágenes subidas de tono y días atrás publicó una en la que está totalmente desnuda, con unas zapatillas fucsias. Esta fotografía la utilizó para anunciar que abrió su perfil en OnlyFans.

"OF lo vi primero, pero ahora me complace anunciar que ahora puedes suscribirte a mi página COMPLETAMENTE GRATIS .. Revisa mi sitio web en mi biografía en "contenido exclusivo" y únete a mi página, no puedo esperar a que veas", escribió el pasado 5 de julio y cosechó más de 1 millón de likes.

¿Quién es Demi Rose?

Demi Rose nació el 27 de marzo de 1995 en Birmingham, Inglaterra, y con su altura de 1.57 centímetros es una de las modelos más cotizadas del mundo. Llegó a la fama cuando los usuarios de las redes sociales indicaron que era muy parecida a la cantante Selena Gomez, pero en 2014 ganó popularidad al ser seleccionada como de las mujeres más prometedoras de su país.

Tiene raíces colombianas, habla muy bien español y desde chica soñó con ser modelo porque le encantaba estar frente a las cámaras. En Instagram presume su espectacular figura que ella dice que es natural y ya hizo campañas publicitarias, fue tapa de revistas como Zoo y participó en videos musicales con artistas de la talla de Chris Brown y DJ Khaled.

Su vida amorosa estuvo rodeada de polémicas. En mayo de 2016 circularon rumores sobre un romance con el exnovio de Kylie Jenner, Tyga, pero el mayor escándalo fue cuando la vincularon con el futbolista colombiano James Rodríguez, cuando este aún estaba casado.

¿Conocías a la polémica modelo?