La hija de José Luis "El Puma" Rodríguez se operó el rostro y así quedó

Liliana Rodríguez, hija de José Luis "El Puma" Rodríguez, compartió en su cuenta oficial de Instagram su más reciente retoque estético. Fiel a su estilo, la actriz y cantante venezolana de 54 años reveló la noticia con un video explicativo.

"Quien dijo arrugas???? Jajajjjajajajjajajajjjjjjajajaj Tremendo descubrimiento recomendado por mi gran amigo @richard.touch (thank you baby)" fue la primera parte del extenso epígrafe que eligió Liliana Rodríguez para acompañar su mencionado videoclip en la red de la camarita.



"EL DOCTOR OSMANI RAMÍREZ!!!! Dirigente y fundador de @wellnessmedicalcenterspa !!!!! Aquí le digo adiós a las arrugas los labios desinflados y los “gorditos indeseables “que sólo salen con MESOTERAPIA?????????????????? si Es que me quedan algunos! HOY TENGO OFICIALMENTE 40 libras menos!!!!!! LLEGUE A LA MITAD!!!!! Gloria al DIOS ALTISIMO!!!??" finalizó la primogénita de José Luis "El Puma" Rodríguez.

Este posteo de Liliana se llenó velozmente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 70 mil y más de 380 comentarios. La mayoría de los mensajes hacia la venezolana fueron de cariño y apoyo ante su reciente cambio estético.

Fuente: Instagram Liliana Rodríguez

Hace unas semanas, "El Puma" fue consultado por el distanciamiento cons sus hijas mayores, Liliana Rodríguez y Lilibeth Morillo a lo que el cantante respondió: "Hermano querido, todo tiene un tiempo, y no hay que precipitar las cosas". "Va a llegar un momento en que todo será normal, que fluya, que sea natural, que todo esté calmado. Han pasado 34 años, casi 35 años de eso, hermano querido. ¿Y hay que seguir por ahí? No, no, tranquilo" amplió el intérprete de éxitos como "Culpable soy yo" y "Dueño de Ti, Dueño de Que, Dueño de Nada".