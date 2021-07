Así definió Sasha Sokol su romance con Luis Miguel

Sasha Sokol habló ante los microfonos del programa " Sale el Sol" donde dio su opinión sobre la exitosa serie de Luis Miguel y su relación con él. "Me siento muy orgullosa de él -Luis Miguel-, es un cantante magnífico y entiendo el interés que genera su vida para el público. Yo no he tenido el placer de ver su serie así que no puedo opinar al respecto” señaló la cantante y actriz mexicana de 51 años.

Además Sokol dejó una breve pero clara definición del romance que tuvo con Luis Miguel hace más de 30 años: "Fue pasajera como novios pero fue muy sólida como amigos”.

Tras ello Sasha Sokol opinó sobre las posibilidad de que haya una serie de la historia de Timbiriche: "Hemos recibido muchas propuestas a lo largo de los años y nos parece un proyecto interesante pero sólo si podemos realmente lograr que sea mágico, y eso depende de tantos factores empezando por la columna vertebral que es el texto”.

"Si encontramos un texto y logramos aterrizar algo que realmente nos fascine y que sintamos que le hace justicia a la historia que tenemos por contar, yo creo que lo podremos hacer en algunos años" amplió Sasha.

Fuente: Instagram

Brightluismi

Otro miembro del grupo musical de pop mexicano que dio su testimonio ante el mencionado proyecto fue Benny Ibarra quién dijo lo siguiente: "Me gustaría que existiera una serie de Timbiriche, pero también me gustaría que nuestro grupo, como lo hemos hecho desde hace 20 años, cuidemos lo que se va a contar. Ahorita como no estamos activos como banda y no hay gira, por lo tanto no tiene caso hacer una serie. Creo que es obvio que primero haya una serie y después venga una gira, y esperemos que eso suceda en un par de años más o menos”.