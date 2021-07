Cada vez más flaca: Paola Rojas demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

Paola Rojas continua muy activa en las redes sociales demostrando toda su energía y elegancia. La periodista mexicana de 44 años se muestra muy saludable tras haber superado el COVID-19. “Ya me curé. Me fascina poder saludarlos, más que nunca me da muchísimo gusto poder estar de vuelta en este estudio, poderlos saludar, poderles compartir información. Estuve unos días guardada y la verdad es que con malestares espantosos” indicó la morocha en su cuenta de Twitter.

“Espero que nunca, nunca, nunca les dé COVID, por favor, cuídense, evítenlo. Es una enfermedad espantosa, pero que por fortuna logré superar y estoy aquí, encantada de que me acompañen” sumó Paola en las redes sociales.

En las últimas horas, Paola Rojas publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza en el set de filmación del noticiero de Televisa. La conductora de televisión lució un pantalón color beige y una blusa color azul marino que complementó con unos tacones grises, su cabello suelto con ondas y un delicado make up.



“¿Me acompañas?” fue el simple y corto texto que eligió Rojas de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Paola Rojas

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a ex esposa de Zague se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 10 mil corazones. Además, la comunicadora latina recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su outfit escogido de parte de sus fieles fanáticos.