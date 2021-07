Así lucía Marc Anthony antes de ser famoso

Sin lugar a dudas, uno de los cantantes más importantes de la música latina es Marc Anthony que a lo largo de los años ha demostrado su gran talento con canciones que han sido de las más escuchadas en todo el continente. Además gracias a sus dotes artísticos, el famoso cantautor ha sabido adaptarse a los nuevos estilos musicales de la actualidad siendo así uno de los más reproducidos.

En esta ocasión, a través de su cuenta oficial de Instagram, el famoso salsero compartió una serie de imágenes de cuando todavía no era famoso que sorprendieron a todos sus fanáticos. Las mismas relatan la música que realizaba Marc en sus comienzos donde el Hip hop fue su primer estilo musical. En este ritmo dio sus primeros pasos junto a Little Louie Vega.

Además en otro de sus estados de la red social mencionada anteriormente, el ex de Jennifer Lopez compartió un video junto al ex jugador brasileño de fútbol, Ronaldinho viendo la final de la Copa América, donde Argentina le ganó a Brasil por 1 a 0. A dicho clip, Anthony le agregó el siguiente comentario: "Watching the final Copa America with my brother".

Por otra parte, hablando de su carrera musical, tenemos que decir que el ex esposo de Shannon de Lima realizará una gira por diversos lugares de los Estados Unidos. La misma comenzará el próximo 27 de agosto en la ciudad de San Antonio, Texas y finalizará el 18 de diciembre en Los Angeles, California. En total es talentoso cantante, realizará 23 presentaciones que sin dudas serán una mejor que la otra.

Pero este no fue el único anuncio que realizó con respecto a sus conciertos, ya que también afirmó que el año viene se presentará en España con un tour imperdible. Esta serie de shows serán a partir del 17 de junio de 2022 en la ciudad de Barcelona y terminarán el 4 de julio en Chiclana. Claramente esta fue una gran noticia para sus seguidores que lo volverán a ver cantar arriba de un escenario.