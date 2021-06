Además de ser querido dentro del género, Pepe Aguilar es uno de los compositores y cantantes más importantes de México. Su voz, su carisma y personalidad enamoran a cualquiera.

Cabe recordar que Pepe Aguilar es el hijo primogénito de Flor Silvestre y Don Antonio Aguilar y tiene un hermano que se llama Antonio Jr.. Rodeado de una vida de talentosos artistas, cada uno de ellos (tanto sus padres, como sus hijos) de una u otra manera forman parte de la "Dinastía Aguilar".

Se puede asegurar que de los hermanos Aguilar, precisamente Pepe es el más famoso o quizás el más activo en las redes sociales. También, el hecho de haber tenido a su hijo Emiliano implicado en un delito y a la pequeña Ángela Aguilar -como una de las voces femeninas más populares-, lo ubican constantemente en el centro de atención de la farándula Aguilar.

Pepe Aguilar: Las mujeres que le dieron el “sí”

El corazón de Pepe Aguilar tuvo un recorrido amoroso interesante. Sin embargo, al momento de conocer con cuántas veces se ha casado Pepe Aguilar, solo se puede confirmar que las mujeres de su vida y con quienes se casó fueron solo 2.

Por primera vez se casó con Carmen Treviño. Una gran cantante de los años 80´. Es la madre del primogénito Emiliano Aguilar. En ese entonces Pepe Aguilar tenía tan solo 22 años.

Eran muy jóvenes y ya con un hijo fue muy difícil sostener una familia por eso decidieron terminar la relación. En una oportunidad el mismo Pepe confesó:

“Me desenamoré, no, no es cierto, nos apresuramos, cuando empezó a asentarse todo, no éramos compatibles y ves la verdadera vida”.

A los pocos años, Pepe conoció a quien hoy es su actual esposa Aneliz Álvarez Alcalá, en un estudio de grabación para un video musical que realizaba junto a su hermano Antonio Aguilar.

Fueron 2 veces que se ha casado Pepe Aguilar y actualmente con su esposa Aneliz tienen 3 hijos. Ellos son Aneliz, Leonardo y la famosa Ángela Aguilar. No caben dudas que todos los Aguilar son una de las familias más respetadas y queridas del ámbito artístico.

Por su parte, la actual esposa de Pepe Aguilar, es una madre ejemplar que se convirtió en el pilar de sus 3 hijos. También cumple el rol de productora y representante de Pepe, acompañándolos a todos en sus carreras.

¿Ya conocías cuántas veces se ha casado Pepe Aguilar?