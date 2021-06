Eiza González, la nueva Salma Hayek, enseña como llevar puesto un minivestido esta temporada

Eiza González, se ha convertido en una de las actrices más taquilleras de la industria Hollywoodense, es por eso y su gran parecido físico que la han apodado como la nueva “Salma Hayek”. La artista mexicana de 31 años realizo, hace unos días, una especie de catarsis a traves de las redes sociales de su actual situación y sus comienzos en la industria del séptimo arte.

“Recuerdo cómo me sentí al escuchar una y otra vez que una mujer (inserte mi origen étnico o cualquier estereotipo vinculado a mí) no era una protagonista y que a la gente no le importaba y aún no tiene una oportunidad. Y sigo adelante. Sintiéndome desinflado, pero esforzándome por creer en mí mismo cuando mucha gente no lo hacía. Bueno, a la gente le importaba. Esta es la creación de la gente. Puede que no sea enorme para algunos. Para mí es un momento que nunca pensé que vería. Por mi gente. los Mexicanos. Los Latinos SIEMPRE CREEN. Porque otras personas se preocupan por nosotros y yo me preocupo por ti. Me siento muy orgulloso de esto, discúlpeme de antemano porque sé que esto es un poco cursi, pero quería compartirlo y agradecerle. Gracias mi gente. Si se puede. 🥲💕” señaló Eiza.

Este viernes por la tarde, Eiza González publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la morocha desplegando toda su belleza frente al espejo de una habitación. La oriunda de Ciudad de México lució un minivestido estampado en verde y blanco, el cual combinó con una minicartera. Además, la artista azteca complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Eiza González

Un simple emoji de trébol fue el sencillo epígrafe que eligió González para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Eiza González

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la “nueva Salma Hayek" se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 400 mil corazones. Entre los likes más destacados se encuentra el de la cantante Danna Paola. Además, su publicación recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su elegante look escogido.