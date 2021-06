José Eduardo Derbez volvió a hablar sobre su pelea con Mauricio Ochmann

José Eduardo Derbez fue entrevistado hace unos días por Mara Patricia Castañeda y reveló una pelea que tuvo con la pareja, en ese entonces, de su media hermana Aislinn Derbez.

Tras la gran repercusión que tuvo su mencionado testimonio, el protagonista de “Renta congelada” señaló como es su relación con su ex cuñado, Mauricio Ochmann.

“Con Mauricio la relación está súper bien, es una persona que yo admiro y quiero mucho. Es un tipazo, es el papá de mi sobrina, no tengo nada en contra de él” indicó José Eduardo Derbez.

“Nadie de la familia tiene nada en contra de él. La verdad ellos se separaron en muy buenos términos” amplió Derbez sobre la relación de su familia con Mauricio Ochmann tras la ruptura con Aislinn.

Fuente: Instagram José Eduardo Derbez

Para los que no leyeron o escucharon el relato del hermano de Aislinn Derbez aquí se lo dejamos: “Llegamos de grabar y nos dice la producción ‘mañana van a hacer una actividad de papá e hijos’. Nos despedimos, los invito a cenar, a mi papá y a Vadhir, (y antes de irnos) me dice mi papá ‘invita a Mauricio a la actividad de mañana porque va a ser el único hombre que se va a quedar… Fui a la habitación y le dije ‘oye, mañana tenemos esta actividad y queremos saber si quieres venir’ y me dijo algo así como ‘no, yo paso, mejor me quedo, no quiero ir’ no recuerdo bien cuál fue el comentario (que le hice)… En la cena, le llegó un mensaje (de Ais) a mi papá reclamando mi comentario. Después mi papá dijo algo como ‘estás mal’ cómo se te ocurre; yo estaba sensible, cansado y exploto, todo el restaurante empezó a voltear, le dije cosas fuertes”.