Desde la piscina: Rita Ora sacudió la red y enamoró a sus fans

Rita Ora se encuentra muy activa con los detalles de su próxima canción “You For Me". La misma es una canción realizada con DJ Sigala y escrita por Charli XCX. La cantante británica de 30 años, apareció anteriormente en una versión alternativa de la canción de su amigo Charli ‘Doing It’ de su LP de 2014 ‘Sucker’, y en 2018, Cardi B y Bebe Rexha se unieron a la pareja en el poderoso himno ‘Girls’.

“La gente ha estado viniendo a sesiones de estudio de todo el mundo. He estado trabajando en esto ahora durante los últimos dos años de forma intermitente. Tengo planes para que este tercer álbum sea algo que nunca he hecho”. hecho antes y realmente quiero experimentar y enfrentarme cara a cara con un pequeño desafío. Así que hay escritores con los que nunca he trabajado antes e instrumentación en vivo” señaló Rita hace unas semanas.

Hace unas horas, Rita Ora publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deleitaron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el mundo. En la misma se puede ver a la hermosa blonda desplegando toda su belleza dentro de una imponente piscina. La intérprete de “Let You Love Me ” lució una bikini tiro alto de color rojiza, lentes de sol oscuros y su cabello suelto.

“¿Quién está listo para el verano? Estoy tan emocionado de unirme @Sigala en este banger de verano YOU ??FOR ME sale el 2 de julio!! ¡¡¡Aquí vamos!!! ??” fue el simple y positivo texto que eligió de epígrafe Ora para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Rita Ora

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la oriunda de Pristina se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 163 mil corazones. Además, la talentosa artista recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura física. Sin dudas la europea es una de las celebridades más populares en las plataformas virtuales.