Christina Aguilera arremetió indirectamente contra el padre de Britney Spears

Christina Aguilera se sumó a las celebridades que manifestaron su apoyo a Britney Spears en el proceso legal que transita con su padre, Jamie Spears, quién posee su tutela desde hace varios años. “Estos últimos días he estado pensando acerca de Britney y de todo por lo que está pasando. Es inaceptable que cualquier mujer o ser humano que desee tener el control de su propio destino no pueda vivir su vida como desea” fue la primera parte del extenso mensaje de la intérprete de “Genie in Bottle” en sus historias de Instagram.

“Ser silenciada, ignorada, acosada o que te nieguen el apoyo quienes están más ‘cerca’ de ti es la cosa más agotadora, devastadora y humillante imaginable. El daño mental y el emocional que puede causar a un ser humano no debe tomarse a la ligera” amplió Aguilera.

“Toda mujer debe tener derecho sobre su propio cuerpo, su sistema reproductivo, su privacidad, su espacio, su curación y su felicidad” sumó Christina Aguilera en apoyo a Britney Spears.

“Aunque no sé lo que pasa a puerta cerrada en esta conversación, muy personal pero muy pública, todo lo que puedo hacer es compartir desde el fondo de mi corazón aquello que he oído, leído y visto en los medios. La condena y la desesperación de esta súplica de libertad me hace creer que la persona que una vez conocí ha vivido sin compasión ni decencia por parte de aquellos que la controlan” señaló Christina.

Fuente: Instagram Christina Aguilera

“A una mujer que ha trabajado bajo las condiciones y la presión más inimaginable, os prometo que se merece toda la libertad posible para vivir la vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Se merece todo el amor verdadero y todo el apoyo del mundo” finalizó la blonda norteamericana.