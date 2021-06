Guapísima: la hija de Marco Antonio Solís presumió su hermosura y cautivó a sus fans

Alison Solís le dedicó el pasado fin de semana un sentido mensaje a Marco Antonio Solís por el Día del Padre: “Feliz Día del padre al ser humano tan mágico y especial que tengo el honor de llamar papá ??”.

En las últimas horas, Alison publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus miles de followers. En la misma se puede ver a la bella latina en compañía de su madre, Cristian Salas luciendo una blusa de color rosa pastel. Además, la hermosa joven complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up. En tanto que su progenitora con una campera de jean, lentes de sol y un sombrero blanco.

“Gracias a mi madre que me ha dado tanto Me dio dos luceros que, cuando los abro Perfecto distingo, lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes, el hombre que yo amo Gracias a mi madre que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho” fue la primera parte del extenso y emotivo texto que eligió Solís para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Alison Solís

“Graba noche y días, grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a mi madre ????” finalizó con su mensaje Alison Solís.

Fuente: Instagram Alison Solís

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principales protagonista a la hija y esposa de Marco Antonio Solís se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 1000 corazones. Además, recibió decenas de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles fans.

Fuente: Instagram Alison Solís