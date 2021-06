¿Cuál es la estatura real de J Balvin?

J Balvin se encuentra muy feliz esperando tras estreno de su más flamante canción “Juntos Imparables”, la cual está dedicada a los emprendedores hispanos. Este hit musical se estrenó es pasado miércoles a través de la plataforma TikTok.

“Me uní a UPS para lograr #JuntosImparables y lo estamos haciendo para que mi comunidad haga realidad sus sueños” había escrito José Álvaro Osorio Balvín en las redes sociales para anunciar su mencionada producción profesional.

“Juntos imparables’ para mi son todos esos guerreros, todos esos luchadores que a pesar de las pruebas, las adversidades terminan viendo la forma inteligente de resolver y elevar sus suelos y sus niveles” manifestó J Balvin en el video que muestra un adelanto del tema musical.

“Una de las cosas que me han enseñado los últimos años es que no puedo ser lo mejor para el mundo si no me cuido. Tener tiempo para aclarar mi mente y estar con mi familia me centra de una manera que es esencial” fue otro testimonio de Balvin a la Agencia EFE.

Fuente: Instagram J Balvin

Una de las preguntas que más se realizan los fans de J Balvin es cuál es su verdadera estatura. Para sorpresas de algunos de sus millones de fanáticos el dueño de los éxitos “Con Altura” y “Mi Gente” mide 1 metro 75 centímetros. El artista el oriundo de Medellín posee una altura es normal para ser hombre. Se puede decir que el músico latino está dentro de los cánones de la altura media del sexo masculino, no siendo ni muy alto ni muy bajo.