Adela Noriega: lo que se sabe sobre su paradero oculto en 2021

A pesar de todo el éxito que supo cosechar durante sus más de 20 años de carrera, la actriz Adela Noriega desapareció de un día para otro en el año 2008 de la televisión mexicana.

Fue precisamente luego de protagonizar la telenovela “Fuego en la sangre” junto a Eduardo Yáñez.

Desde ese entonces, lo que se sabe sobre su paradero oculto en 2021 está basado en distintas teorías y versiones no oficiales. La gran incertidumbre acerca de qué es de la artista, su vida personal y a qué se dedica sigue asechando en el mundo del espectáculo.

¿Dónde está Adela Noriega?

Mientras se generan muchas especulaciones, lo que se sabe sobre su paradero oculto en 2021 es debido a un reciente video publicado en el perfil de Facebook de su hermana, Reyna Noriega. Dicha publicación reavivó las dudas pensando que se podría tratar de la reaparición de Adela Noriega.

En el audiovisual se puede ver a una mujer acomodándose el cabello vestida con un top negro y con un aspecto físico que es muy similar al de la actriz. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que se trate de ella.

Teniendo en cuenta a los comentarios de los usuarios en las redes sociales -tras la presunta aparición de Adela Noriega-, su hermana decidió confirmar que se vienen nuevas sorpresas. Eso sin dudas, aumentó la posibilidad de que realmente sea la actriz.

Sin embargo, están quienes descreen de todo lo que se ve en el video, asegurando que se trata de un montaje y que precisamente la persona que aparece es Marlene Favela.

Entre varios comentarios, alguno de ellos fueron:

“Ese es un Photoshop con un video de Marlene Favela”, “No es Adela.. es Photoshop con Marlene”, “Parece Grettell Valdez o Marlene Favela...”, “Esa no es Adela. Adela no necesita arreglarse nada pues es bella por naturaleza y hacerse cualquier cosa es destruirse el rostro y si no lo hizo de jovencita hoy en día no tiene caso.”.

Por su parte, lo que se sabe sobre su paradero oculto en 2021 según el conductor de la emisión televisiva Gustavo Adolfo Infante, es que Noriega vive en Polanco, en la ciudad de México. Y agregó que la actriz no suele salir de su departamento justamente para preservar su anonimato.

Son muchas las versiones que rondan a su alrededor y entre ellas también se llegó a especular que la actriz protagonizó un romance con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Pero lo más sorprendente del rumor, es que dicen que de esa relación nació un hijo, el cual hoy tendría alrededor de unos 32 años.

Fue una versión que obtuvo mucho peso luego de la declaración del reportero Jorge Carbajal -para el programa Chisme No Like- donde aseguraba que la intérprete sí tuvo un amorío con el político:

“Lo que sí les puedo confirmar es que Adela si tuvo un hijo que decía que era su sobrino, que sí fue de Salinas de Gortari y que finalmente está viviendo con él entre Miami, Polanco y Europa”.

En relación a Adela Noriega, hasta el momento esto es todo lo que se sabe sobre su paradero oculto en 2021. ¿te lo imaginabas?