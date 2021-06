Cada vez más flaca: la sorprendente pérdida de peso de la hija del “Puma” Rodríguez

El famoso cantante venezolano José Luis Rodríguez González, tiene tres hijas: Liliana, Lilibeth y Génesis. “El Puma” ha estado un poco distanciado de sus dos primogénitas mayores porque asegura que atacaron a su esposa Carolina Pérez y a su hija menor Génesis hace 34 años. Por este motivo han estado distanciados.

Liliana, hace poco más de un mes, se sometió a una operación para perder peso colocándose la manga gástrica y ya está notando los resultados. “Bendecido jueves de #tbt !!!! Esto fue a una semana de mi súper triple mega plus ultra #mangagastrica y Cirugia de #herniahiatal con el mejor de todos!!!!” escribió la artista.

A su vez, la hija de “El Puma” aprovechó la red de la camarita para agradecer a su médico de confianza: “EL QUE DIOS ESCOGIÓ PARA MI CAMBIO DE VIDA.... @mooresurg @donsvilledmg www.drronaldmoore.com todavía súper hinchada cara y manos.... canas al aire pero FELIZ!!!! YA HOY.... 22 días después y 20 libras menos...”. Liliana se ha referido a los casi 10 kilos que perdió en la cirugía.

Finalmente, Rodríguez le agradeció a Dios y a toda su familia por el apoyo: “SOLO PUEDO AGRADECER DE MANERA PROFUNDA E INFINITA EL RESPALDO DEL TODOPODEROSO... EL DE MI FAMILIA.... Y EL DE USTEDES!!!!!! No me rindo no me desanimo no me doy por vencida !!!!! ALLELUYAAAAAAAA”.

Fuente: Instagram Liliana Rodríguez

Este cambio ha sido sin dudas radical en la vida de la venezolana y ha sido un cambio de vida para ella. En su Instagram con más de medio millón de seguidores, la hija de José Luis "El Puma Rodríguez" comparte fotografías y videos donde demuestra lo satisfecha que se encuentra con este cambio.