El radical cambio de look de Belinda que revolucionó las redes

Belinda fue uno de los temas del día al compartir el mismo look que Danna Paola con escasas horas de diferencia. Ambas artistas latinas lucieron un traje completo de múltiples colores con una mariposa en el centro. La ex protagonista de “Élite” vistió la mencionada prenda de la discordia para promocionar su nueva canción, mientras que la ex “Cómplices al rescate” escogió esta prenda para lanzar un jugoso anticipó de una colaboración con Tini Stoessel y Lola Indigo.

El que avivo la llama de una posible rivalidad entre Beli y Danna fue Christian Nodal, que escribió en apoyo a su prometida: “Reyna todo te queda mejor que a nadie”.

Hace unas horas, Belinda publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la artista latina desplegando toda su belleza con un radical cambio de look. La oriunda de Madrid, España lució un buzo multicolor que hizo contraste con un fondo de color celeste. Además, la también actriz lucio su cabello de color pelirrojo y un cargado make up.

Se desata la polémica entre Belinda y Danna Paola, todo esto después de que Danna compartiera una fotografía promocionando su nuevo sencillo #Mía, minutos después Belinda compartió una de sus fotografías con el mismo atuendo que Danna Paola.



“Pelirroja por un día ☄️💥🌈” fue el simple y corto texto que eligió de epígrafe la pareja de Christian Nodal para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a Belinda se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 135 mil corazones. Además, la intérprete de éxitos como “Bella traición” y “Flamenkito” recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia nuevo look de parte de sus más fieles fans.