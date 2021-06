Increíble: así lucirían Katy Perry y Orlando Bloom en el 2055

Katy Perry y Orlando Bloom compartieron este jueves un video en las redes sociales que pertenece a una potente campaña en contra de la supresión del voto en Estados Unidos.

En el mismo se los puede ver a ambos caracterizados de viejos en el año 2055 dentro de un bunker y enviando un concientizador mensaje al año actual. “Mensaje urgente de 2055🚨: Votar es un derecho y actualmente la libertad de voto está siendo atacada. La Ley For the People cree en escuchar TODAS las voces. Si cree que votar debe ser fácil, accesible y conveniente para todos, actúe ahora para aprobar. El futuro está en nuestras manos” fue el mensaje que eligieron para acompañar dicho video tanto Katy como Orlando Bloom.

El apocalíptico mensaje de Katy y Orlando comienza de la siguiente manera: "Ustedes son nuestra única esperanza, la América que conocen no existe en nuestro futuro. La democracia ha muerto. No tenemos voz". Y sigue: "El futuro no tiene por qué ser así. Tienes el poder de cambiarlo. Salva la democracia mientras puedas".

En tanto que Katy Perry explica en el video que "Todo empezó cuando la supresión de voto se extendió por toda América. Los proyectos de ley sobre el derecho al voto llegaron al Senado. Los colegios electorales cerraron. Perdimos nuestro derecho al voto". Al final del clip, la pareja tiene que huir del enemigo que les persigue y mandan un mensaje a su hija Daisy, que ahora tiene tan solo 9 meses: "Dile a Daisy que la queremos".

Fuente: Instagram Katy Perry

Esta publicación de ambos ha cosechado miles de likes, comentarios y reproducciones de parte de sus followers en tan solo unas horas en la plataforma Instagram.