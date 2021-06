Bellísima: Karol G cautiva a sus seguidores en las redes sociales

No cabe ninguna duda de que una de las cantantes más importantes de la actualidad es la colombiana Karol G. Esto principalmente se debe al lanzamiento de su tercer disco de estudio llamado KG0516. El mismo está compuesto por 16 canciones que son una mejor que la otra y del cual se desprenden temas como "Tusa", "Bichota" y "Location" que se ha convertido en una de las más escuchadas del presente año.

Además recientemente a través de sus cuentas oficiales, la talentosa colombiana de pelos azules, realizó un anuncio que conquistó a todos sus seguidores. El mismo tiene que ver con su próxima gira que se realizará por diferentes lugares de los Estados Unidos finalizando así con una única fecha en San Juan de Puerto Rico.

Justamente sobre ello realizó un posteo especial donde se la puede ver en el estadio de dicho concierto. Además como se puede ver en la imagen Karol G aparece luciendo un look que sin dudas cautivó a todos sus seguidores. Asimismo publicó una emotiva descripción que dice lo siguiente: "Esta fotico la guardé para cuando anunciara mi Choli en el 2022 y pues 💭 se me dieron las cosas para este año 🔥🔥🔥 NO PODRÍA EXPLICAR MI EMOCIÓN Y MENOS LA ILUSIÓN QUE TENGO DE ROMPER EL ESCENARIO QUE HAN PISADO TANTOS DE MIS ÍDOLOS 🔥💭🍾🌈 MAÑANA A LAS 10 AM SALE A LA VENTA 🎫 VAMOS A ROMPER CON UN FLOW CABRON !!!!!!! 🎢🎡🎉✈️🌈 TE AMO PR ♥️♥️♥️".

Sin embargo las buenas noticias no terminan ahí ya que en la jornada de ayer se conocieron las nominaciones para los Premios Juventud 2021. Justamente una que no podía faltar es la intérprete de la canción "Tusa" que con 12 es la más nominada de la noche. Esto claramente demuestra el gran presente que está teniendo la gran cantante cafetera.

Para todos aquellos que interesados sobre este premio les contamos que para votar por ella solo debes ingresar a la página de votación de los premios y dejar tus votos diarios hasta el 28 de Junio. La misma es premiosjuventud.com. Además este gran festival que premia a la música actual se realizará el próximo 22 de julio.