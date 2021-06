Así surgió la rivalidad entre José Luis “El Puma” Rodríguez y Andrés García

José Luis Rodríguez, mejor conocido como “El Puma”, es uno de los cantantes más reconocidos a nivel internacional; fama que en su época dorada lo convirtió en un artista codiciado en el mundo de las telenovelas, tanto así que fue llamado para protagonizar “Tu o nadie” de la señal Televisa, papel que al final fue protagonizado por Andrés García.

Hace un tiempo, “El Puma” Rodríguez reveló que él rechazó el mencionado papel porque su manager lo convenció de tomar esa decisión, de la cual luego se arrepentiría. Además, aclaró que esa decisión llevó a la enemistad con Emilio Azcárraga “Milmo”, uno de los principales productores de Televisa que automáticamente le bajo las persianas en México.

“Yo actuaba por impulso, llego a Miami, localizo a Emilio Azcárraga, estaba en su barco e Grecia, estaba de vacaciones. Le dije Emilio, déjame explicar que fue lo que pasó, pero él contesto: ‘no, no, no. Te metiste conmigo’. Fue en ese momento que me colgó”, rememoró en una entrevista Rodríguez a la conductora Pati Chapoy.



Luego llegó el turno de escuchar la campana de Andrés García, quién en una reciente entrevista para su canal de YouTube dijo los siguiente: “Es una situación afortunada porque José Luis ya había empezado la novela “Tú o nadie” con Lucía Méndez. Estaba muy bien hecha, muy buenos actores. Según me dice el productor que es quien me manda a llamar, era Ernesto Alonso, me manda a llamar a través del que era uno de los jefes altos ahí de Televisa… O’Farrill”.

“Entonces me cuenta cuando yo le pregunto al productor qué pasó, por qué se fue José Luis Rodríguez, dice que no saben. Habían hecho ya varias escenas, llevaban como tres semana filmando. De repente en una escena donde estaban la mayoría de los personajes, José Luis dijo ‘Hasta aquí, se acabó. Me voy y ya’. Suspendió la novela. Me cuenta después O’Farrill que lo mandan a hablar conmigo” continuó Andrés.

“Le dicen a Emilio Azcárraga, “Milmo” el papá de Emilio Azcárraga, le preguntan ‘¿Ahora qué hacemos?’. Dicen que él les dijo ‘Miren, vamos a tener que suspender la novela’. Lo cual significaba que se quedaban sin trabajo como 100 personas, salvo que consigan a Andrés García. Porque siendo José Luis Rodríguez una figura importante, si no conseguimos una mejor para justificar que se suspendió la novela durante un tiempo, puede fracasar la novela. Hablen con Andrés. Mandaron a Victor Hugo Juárez a hablar conmigo” amplió el actor dominicano, nacionalizado mexicano.

Por último García contó como fue la negociación para convencerlo de que acepte el proyecto: “O te debo una lana, o te debo una hermana o a ver que te doy pero participa en la novela”. A lo que él respondió de forma jocosa: “Hago la novela, la hermana habría que ver cómo está”. José Luis Rodríguez explicó que esto fue una molestia que sintió guardada por años, que además lo afectó en su relación con Emili Azcárraga Milmo, quien lo amenazó con destruir su carrera en el país azteca.