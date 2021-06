Bad Bunny cambió su lujoso Bugatti por un auto común de 18 años de antigüedad

Muchos de los deportivas y artistas de élite suelen tener un gran fanatismo por los autos lujosos y veloces, este no parece ser el mote de Bad Bunny quién sorprendió esta semana al cambiar su medio de transporte de un fastuoso Bugatti Chiron 110 Ans, tasado en más de 3 millones de dólares por un económico Toyota Corolla del año 2003.

“Quien quiere dar una vuelta? 🌸✨” escribió Benito Antonio Martínez Ocasio, como es su nombre real, para acompañar una serie de fotografías junto a su automóvil de marca japonesa. El cantante puertorriqueño de 27 años terminó enviando su Bugatti Chiron a los Estados Unidos, a que le realice compañía a su Lamborghini Urus.

“De corazón, no sabía qué hacer con el cabrón carro, porque lo traje a Puerto Rico y era un papelón guiarlo, todo era una problemática: el seguro, el Gobierno, los taxes (impuestos). Una película cabrona. Ahora lo tengo en los Estados Unidos, aquí no lo podía tener ni un minuto más porque (cuando salía a la calle las personas) sabían que era yo”. manifestó Bad Bunny sobre lo complicado que fue para el tener el mencionado auto en su tierra natal. "Jamás pensé que un carro iba a generar tanta polémica y que le iban a tirar tantas fotos" agregó el compositor latino.

Fuente: Instagram Bad Bunny

“Yo no soy amante de los vehículos, no soy amante de mis carros. A mis amigos les gustan los carros, la ostia, pero yo soy bien diferente, no soy fanático de esas cosas” explicó hace un tiempo Bunny.

Fuente: Instagram Bad Bunny

El auto que Bad Bunny envió a suelo norteamericano tiene un stock de 20 modelos en todo el planeta. Este automóvil que tanto hizo despotricar al oriundo de Almirante Sur, Puerto Rico fue adquirido por él para descartase en la entrega de premios Grammy Awards 2020.