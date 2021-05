Cada día más bella: Jennifer Lopez demostró por qué es una de las mujeres más hermosas

Sin lugar a dudas una de las mujeres más representativas de la música latina es Jennifer Lopez. Debido a esto, posee una gran popularidad que marca tendencia en diversas partes del mundo. Por su parte la bella latina recientemente terminó de rodar su próxima película llamada “Shotgun Wedding”. La misma trata sobre una pareja cuya boda se ve interrumpida por criminales por lo que ambos tendrán que salvar el día.

Por su parte, esta vez JLo es tendencia en diversos sitios de noticias del espectáculo al deslumbrar con sus diversos looks en el #VaxLive donde la bella latina no solo enamoró a los presentes con su figura sino también con su voz. Allí realizó varias interpretaciones y hasta se animó a cantar junto a su madre.

Este episodio mencionado anteriormente fue publicado por la talentosa cantante en su cuenta de Instagram. Junto a un video Jennifer Lopez compartió el siguiente mensaje: "Qué momento tan increíble y dulce estar cantando en vivo en el escenario frente a una audiencia en #VaxLive con mi madre. ¡Gracias @glblctzn por invitarme! ¡¡¡Feliz día de la madre!!! #SweetCaroline 🌸 #SweetJennifer Amo a mi mami".

Cambiando de tema, en cuanto a sus películas, la ex de Marc Anthony afirmó que Shotgun Wedding se estrenará el próximo 29 de junio de 2022. El mismo fue a través de sus cuentas oficiales con el siguiente mensaje: "Big news! @ShotgunWeddingMovie hits theaters June 29, 2022! We cannot wait for you to see this movie 💛🤍 🏝 📸: @lacarba".

Finalmente esa no será la única película que estrene el año que viene, ya que a principios del 2022 la Diva del Bronx estrenará "Marry me" que protagoniza junto al famoso actor Owen Wilson y al cantante colombiano Maluma. La misma se iba estrenar este año pero debido a la pandemia se pasó para el próximo.