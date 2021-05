El día que Marco Antonio Solís respondió si era un asesino

Marco Antonio Solís se encuentra muy ansioso esperando el 9 de mayo, fecha en la que realizará su live streaming “Bohemia en pandemia. La esperada transmisión del cantante mexicano de 61 años se realizará desde su famoso hotel, “Mansión Solís”, el cual fue inaugurado hace unos meses.

Marco Antonio tiene preparado una especial selección musical, que incluye sus sencillos más exitosos para esta anhelada velada virtual.

Marco Antonio Solís es un hombre muy fuerte emocionalmente que supo revertir varios duros golpes que le dio la vida. Inclusive supo contestar con altura una controversial pregunta de una periodista hace casi 10 años cuando se encontraba de gira en Argentina.

Fuente: Instagram Marco Antonio Solis

La consulta de la comunicadora era sobre la leyenda urbana que circulaba por esos años en Internet, la cual decía que Solís había estado en la cárcel por asesinar a su mujer. "¡No, no sé de dónde sacaron esa leyenda! Gracias a Dios nunca he tenido una historia así y menos tan trágica. No, no ha habido nada de eso, mi vida ha sido algo hermoso, maravilloso, con los problemas que todos tenemos, siempre bien; nunca he tenido historia dentro de la cárcel, que maté a mi mujer, ¡por Dios!. No, nada de eso. Yo no sé quien inventó eso, pero quiero decirles que eso nunca existió, es una macabra leyenda negra" respondió “El Buki” ante los presentes despejando toda duda sobre el oscuro rumor.

Fuente: Instagram Marco Antonio Solís

Muchos de los internautas que defendían esta apócrifa hipótesis señalaban que su canción “Tu cárcel” y “Si no te hubieras ido”, dos de los mayores éxitos del artista latino eran una especie de confesión del mismo. Este último hit data de 1984 cuando aun integraba la banda “Los Bukis”.