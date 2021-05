Así de bien está Diego Boneta el protagonista de Luis Miguel en la serie

Una de las personas del momento, es el actor mexicano, Diego Boneta que está teniendo un gran éxito con su interpretación protagónica en la serie documental de Luis Miguel. Actualmente, a través de la plataforma de series y películas Netflix, se está emitiendo la segunda temporada. Por el momento se han reproducido cuatro episodios que ha despertado varias asperezas.

Para aquellos que no lo conocen, Diego Andrés González Boneta, es un actor y cantante mexicano. Que ganó su reconocimiento internacional tras protagonizar la película "Rock of Ages" junto a Tom Cruise. En tanto que en 2018 cuando se lanzó la serie mencionada anteriormente su fama creció estrepitosamente.

En cuanto a su vida personal, Boneta, está en una relación amorosa con Renata Notni que acaparan todas las miradas ya que se los ven muy enamorados. Según afirman fuentes cercanas a la pareja Diego está con la actriz mexicana de 26 años desde finales del año pasado. Pese a que ellos en diversas oportunidades lo negaron.

Por su parte esta gran fama que posee el protagonista de "Luis Miguel, la serie" se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando la gran figura que posee como así también de todo lo que comparte.

Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas atrás, en su cuenta oficial de Instagram, Diego Boneta compartió una foto de él arriba de un yate que presumió su gran figura. En tanto que a dicha imagen, el actor mexicano, le agregó el siguiente mensaje: "A few weeks ago somewhere in Punta Mita holding on for dear life… I wouldn’t let go 🤫" (Hace unas semanas en algún lugar de Punta Mita aferrándome a la vida ... no lo dejaría ir).