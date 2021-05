Liquidan a Yanet García por sus fotos en OnlyFans

Yanet García sintió el rigor de las duras críticas de sus nuevos fans. La modelo y presentadora de televisión mexicana de 30 años abrió su cuenta en el sitio OnlyFans hace algunas semanas. La ex chica del clima de la señal Televisa ya cuenta con más de 60 mil suscriptores en el mencionado servicio de suscripción de contenido, con sede en Londres, Reino Unido.

Luego de un par de semanas en dicho sitio, Yanet recibió los primeros reclamos de sus exigentes clientes. Las mismas fueron visibles en sus fotos compartidas en su cuenta oficial de Instagram. Algunos de los disgustados usuarios tildaron de “poco interesante” y algunos hasta la etiquetaron de robo.

“Si only fans es igual que su Instagram”, “Esta imagen exacta fue publicada en sus onlyfans”, “No enseña nada” y “Eres muy guapa y tienes un cuerpo hermoso pero tus fotos de only parecen de catálogo perdona, pero tienes mejores fotos en Instagram que en tu only 😢” fueron algunos de los reclamos más moderados que cosechó Yanet García en su publicación de la red de la camarita. En la misma se puede ver a la health coach desplegando toda su belleza con un filtro blanco y negro en una producción profesional de fotos.

Fuente: Instagram Yanet García

"Mira qué inteligente, nos fuimos con la finta", "Ni hablar... debut y despedida", "Ya no robes en OnlyFans, mejor enseña aquí" y "Ahora pura foto vestida" fueron otros mensajes más picantes de sus seguidores para García.

Fuente: Instagram Yanet García

Por último, la novia de Lewis Howes alzó el guante y decidió contestarles a sus afligidos internautas: "No porque una persona suba contenido sexual, quiere decir que el resto de las personas van a subir contenido sexual".