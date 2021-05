“No tengo fuerzas”: el mensaje de la hermana de Karol G que preocupó a sus fans

Katherin Giraldo se ha ganado paulatinamente un lugar en las redes sociales. A base de carisma y belleza la hija de extramatrimonial de Guillermo Giraldo, mejor conocido como ‘Papá G continua sumando nuevos adeptos a sus perfiles virtuales, donde cuanta con una creciente popularidad. La creadora de contenido y emprendedora en el área de la belleza se posiciona como una flamante influencer con su más de 55 mil followers en Instagram.

Hace unas horas, la hermana de Karol G compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram que preocupó a una gran cantidad de sus miles de seguidores. En la imagen de color negra con letras blancas se puede leer un comunicado de la bella blonda de 28 años explicando la poca actividad en las plataformas virtuales en los últimos días y un posible problema de amor.

“Amores míos hoy quiero disculparme con todos ustedes, sé que estado muy distante de las redes con pautas que estoy comprometida, mis clientes, con mis recomendaciones, emprendimientos y hasta nuevos proyectos y alianzas… pero cómo soy Humana e imperfecta! Desafortunadamente No estoy en las mejores condiciones” inició Katherin Giraldo.

“Lo poco que he publicado en historias hace dos días es pregrabado porque no tengo fuerzas… No todo siempre es bonito ni color de rosa.. Pero si con el corazón firme de salir adelante de la mano de DIOS, y AMANDO mucho aunque no sea correspondido” finalizó Giraldo.

Fuente: Instagram Katherin Giraldo

Como era de esperarse esta reciente publicación de la hermana de Karol G se viralizó velozmente en otras redes sociales desatando distintas hipótesis del problema que angustia a la joven latina.