“Me gustan feos”: el viral video de Thalía hablando de los hombres que es furor en TikTok

Thalía es sin dudas una de las artistas más carismáticas y queridas por todo el público. La cantante y actriz mexicana, a sus 49 años, no sólo continúa deslumbrando con su talento y sus nuevos y pegadizos sencillos sino con cada uno de sus looks que comparte en su cuenta de Instagram donde posee 17 millones y medio de seguidores.

Recientemente se viralizó un video de TikTok donde vemos a una joven Thalía en una de las cientos de entrevistas que ha brindado a lo largo de su carrera artística. En esta grabación, está cortado el clip donde la mexicana es consultada por el tipo de parejas que elige. “¿Y hombres, cómo te gustan: mayores, jóvenes…?” pregunta la notera.

Entre risas, Thalía responde: “Feos”. Y aclara: “Me gustan feos. La mayoría de los hombres de mi vida han sido feos. Porque… no he tenido muchos ¿eh? Si no han sido poquitos. Pero la mayoría de los hombres de mi vida han sido feos”.

En el TikTok, se ve cómo la intérprete de “Mojito” explica su posición: “Me gustan feos porque desarrollan otra personalidad. Como son feos, como no son verdaderamente guapos, que voltean a verlo por guapo… desarrollan una personalidad más simpática, más agradable, más inteligente. Y a nosotras nos gustan los hombres inteligentes ¿Verdad?”.

Fuente: Instagram Thalia

Recordemos que Thalía conoció a su actual esposo en el año 1999, en plena filmación de la telenovela Rosalinda. La artista latina ha contado en detalles cómo fue que conoció al entonces presidente de la disquera Sony Music, Tommy Mottola: “Me lo presentó Emilio Estefan, fue durante una cena, estaba grabando aquí en México Rosalinda y fui a Miami un fin de semana a una reunión de amigos, lo conocí y quedamos impresionados”. El empresario actualmente tiene 71 años y se desconoce si sabe de la existencia del divertido video.