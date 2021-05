¿Cuántos años tiene realmente Julio Iglesias?

Sin lugar a dudas uno de los cantantes más históricos de la música latina es Julio Iglesias. Es por ello que hasta el día de hoy sus canciones se mantienen vigentes entre las personas de todas partes del mundo hablo hispano. Además su nombre es tan importante que cada vez que se pronuncia es tendencia en todos los portales.

Sin embargo, en esta ocasión hablaremos de su vida personal, puntualmente de un dato curioso que muchos no saben. Teniendo en cuenta que Julio Iglesias se ha convertido en una leyenda de la música latina, no muchos saben su verdadera edad. Ya que para miles de sus seguidores el intérprete de "Baila morena" aparente una edad que no tiene. Según su propia biografía, el padre de Enrique Iglesias, nació un 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España. Por lo que hoy en día tiene 77 años de edad.

Cambiando de tema y tendiendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo desde finales del 2019. Julio Iglesias, se encuentra refugiado en una casa que tiene el Caribe. Allí posee un estricto protocolo por lo que no sale para nada de la misma. Sin embargo, en diversas notas que ha dado desde ese lugar, ha mencionado que su carrera no ha terminado y que piensa volver a los escenarios cuando todo esto termine.

Por otra parte, del increíble cantante español, tenemos que decir que de sus logros más importantes musicalmente hablando se encuentran los conseguidos, en 1983, cuando fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo, y en 2013, como el artista hispano que más discos ha vendido en la historia.

Finalmente, recordemos que el último trabajo discográfico que realizó Iglesias fue en el año 2015 cuando lanzó "México". El mismo alcanzó el número 1 en la lista oficial de álbumes de Productores de Música de España. Además este disco se compone por 13 canciones que son una mejor que la otra.