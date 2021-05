La cantante y actriz mexicana Danna Paola, tras su aparición reveladora en la exitosa serie de Netflix “Élite”, no para de triunfar y recaudar para engordar su fortuna.

Ese fue solo el comienzo, porque hoy en día se sabe que la actriz y cantante mexicana Danna Paola está posicionada como una de las artistas de México más famosas en todo el mundo.

Con solo 25 años, Danna Paola ya se consagró al grado de llamarla la nueva "Princesa del Pop". Con el lanzamiento de sus grandes hits, la joven viene arrasando en los listados de música a nivel mundial.

Hace muy poco, lanzó su más reciente material discográfico “Knockout (K.O.)”. Con el mismo se convirtió en la primera solista mexicana en entrar en la lista de la plataforma "Spotify Top Ten Global Álbum Debuts".

“Para mí es inimaginable todo lo que me ha pasado. Jamás imaginé que este disco arrasara de esa manera y mucho menos durante su lanzamiento. Me siento realmente feliz y sorprendida por todo lo que he logrado y por la aceptación que siempre tiene mi música”.

Independientemente de todo lo que Danna ve que sucede rápidamente en su mundo como cantante, aclara que el éxito lo mide de otra manera.

“No tengo muchas expectativas respecto al disco ni a lo que hago. Yo sólo me enfoco en hacer lo que me gusta, siempre ha sido así. Mi pasión es esto, sé hacerlo y sé que con eso soy feliz. Me gusta que la gente conecte con mis canciones, con lo que siento, con lo que realmente soy pues mi trabajo y yo somos auténticos”.

La cantante deja claro que es una apasionada y agradecida por todo lo que le va sucediendo. Por ello, cuando muchos se preguntan cuánto cobra Danna Paola por un concierto, suele ser algo que poco se quiere dar a conocer, más bien una incógnita.

De acuerdo con diferentes medios de comunicación, la actriz y cantante Danna Paola tendría una fortuna de entre 3 y 5 millones de dólares. Al parecer, sus ganancias incrementaron muchísimo tras el auge que tuvo la exitosa serie española “Élite” donde la joven le dio vida al personaje de Lu.

Siendo más precisos, además de que sus éxitos musicales le garantizan una importante cantidad de dinero, al día de hoy se estima que cada uno de sus canciones estaría generando - en YouTube- al menos 350 mil dólares.

La última información que se filtró desde la televisora del Ajusco, es que le pagarían a la cantante 170 mil dólares. Eso es por cada presentación como jueza en "La Academia". Su aparición –según dicen - le habría garantizado casi 3.4 millones de pesos. ¡De no creer!