Karol G perdió la paciencia y habló sobre quienes todavía hablan de las celulitis

Una de las cantantes del momento es Karol G que recientemente lanzó su tercer álbum de estudio. El mismo se llama KG0516 y está compuesto por 16 canciones que una son mejor que la otra. Además con este lanzamiento, la bella colombiana de pelos azules, se mantiene entre las primeras posiciones de las principales listas de música de todo el mundo.

Sin embargo en varias oportunidades, la intérprete de la canción "Tusa", se ha mostrado molesta ya que varios portales de noticias del espectáculo ponen mucho más énfasis en su aspecto y no sobre carrera musical que está en su mejor momento. Recientemente la bella cantante habló sobre la mujer y como se siente ella con respecto a los estereotipos que instala la sociedad sobre el tema.

"Yo soy una mujer real que canta temas sobre situaciones cotidianas de la vida. Tengo celulitis y estrías como todas, subo de peso, bajo de peso y no me molesta mostrarme tal cual estoy" afirmó Karol G que además agregó que: "Lo que sí me enoja son esas personas que todavía ven a la mujer como un objeto".

Por otra parte, la ex pareja de Anuel AA, recordó una anécdota sobre lo mencionado anteriormente. "El día que mostré mi carro estaba muy emocionada por que es algo con lo que soñé toda mi vida y los medios en vez de hablar de ello titulaban sobre mis celulitis como si tenerlas fuera algo que está mal o si fuera algo de otro planeta", sentenció la intérprete de "Location".

Cambiando de tema, y luego de ganar tres Premio Lo Nuestro, Karol G buscará quedarse con varios Latin American Music Awards el próximo 15 de abril. Ella es la favorita de la noche junto con su compatriota J Balvin ya que ambos poseen nueve nominaciones cada uno. Esta es la primera vez que una mujer posee esa cantidad de nominaciones para estos galardones.