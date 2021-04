"Siempre he sido feminista": Julio Iglesias y la declaración deslumbró a sus seguidores

Sin lugar a dudas uno de los cantantes más históricos de la música latina es Julio Iglesias. Es por ello que hasta el día de hoy sus canciones se mantienen vigente entre las personas de todas partes del mundo hablo hispano. Además su nombre es tan importante que cada vez que se pronuncia es tendencia en todos los portales de noticias del mundo del espectáculo.

En esta oportunidad recordaremos una reciente entrevista que el cantautor español realizó para el sitio LaTercera donde realizó diversas declaraciones que se han viralizado entre sus seguidores de todas partes mundo. Sin embargo hay un par de ellas que sobresalieron en la entrevista sobre todo las que tienen que ver con la mujer y el feminismo.

Sobre la mujer, Julio Iglesias afirmó que: "Yo he aprendido de la mujer todo. Todos los sentimientos. Todo. Puedo haber equivocado algunas circunstancias, no quiero decir que el hombre sea inferior, pero yo siempre he entendido a la mujer prioritariamente, en el sentido de que ellas dan vida a la vida".

Además el padre de Enrique Iglesias se refirió al feminismo y sobre ello dijo: "El feminismo es una cosa muy antigua en mi corazón, porque yo siempre he sido feminista. Es decir, el poder, la fuerza y la identidad de una mujer para mí siempre han sido superiores a las del hombre. Jamás he dejado de respetar a la mujer, porque la amo. Si no, no tendría ocho hijos. Hay que amar mucho para tener ocho hijos".

Cambiando de tema, del increíble cantante Julio Iglesias, tenemos que decir que de sus logros más importantes se encuentran los conseguidores en 1983, cuando fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo, y en 2013 como el artista hispano que más discos ha vendido en la historia.