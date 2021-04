Sara Carbonero: ¿cuántos hijos tiene y cómo es su familia?

Sara Carbonero es una popular modelo y presentadora española que nació en Toledo hace 37 años y tiene una trayectoria exitosa. Es muy conocida dentro de su país y alrededores, motivo por el cual sus seguidores entristecieron cuando se enteraron una decisión personal que tomó a mediados de marzo: se separó del exfutbolista Iker Casillas luego de 11 años de amor y dos hijos en común.

La modelo y el exportero del Real Madrid se conocieron en la Copa Confederaciones de 2009 que se realizó entre el 14 y el 28 de junio de 2009 en Sudáfrica, pero no fue hasta febrero de 2010 que hicieron pública su relación. La pareja intentó mantenerse fuera del ambiente mediático y mantener su amor con perfil bajo, hasta que en 2010 ocuparon la primera plana de todos los medios.

Corría el Mundial de Sudáfrica cuando Carbonero le hizo una entrevista en vivo a su novio para un programa televisivo, ya que él era el portero de la Selección de España y ella trabajaba para Telecinco. Al final de la charla, Casillas le dio un beso en la boca y desapareció de la cámara, lo cual confirmó todas las sospechas del romance.

La llegada de los hijos

La pareja se consolidó con los años y en 2014 tuvieron su primer hijo: Martín Casillas Carbonero. Al año siguiente la familia se trasladó a Portugal, ya que al exarquero le ofrecieron un contrato en el FC Porto y la modelo decidió tomarse una licencia en su trabajo en Telecinco para acompañarlo e instalarse en Porto junto a su hijo.

En 2015 llegaron más noticias felices. La pareja anunció que esperaban su segundo hijo, quien nació el 2 de junio de 2016 y lo llamaron Lucas Casillas Carbonero. Para sellar su amor en 2016 se casaron en secreto en Boadilla del Monte, en Madrid, donde asistieron solamente los padres de ambos y el hijo de ambos.

Pero luego de 11 años de amor y 5 años de casados, el 12 de marzo del 2021 Carbonero y Casillas anunciaron su divorcio de mutuo acuerdo.​ La noticia tomó de sorpresa a todos sus seguidores y las fuentes cercanas a la pareja dijeron a la revista Lecturas que simplemente "se terminó el amor".

"Ellos se tienen mucho cariño, pero se les acabó el amor. Aún así no iban a separarse. No lo veían necesario por ahora. Aunque ya no funcionaban como pareja y simplemente conviven juntos por el bien de la unidad familiar, no pensaban separarse", indicaron.

Ya que se convirtieron en una pareja muy querida, decidieron contar públicamente esta decisión. "Tanto Iker/Sara como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión", dijeron en Instagram.

Y siguieron: "Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo”, concluyeron.