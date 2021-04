Jennifer Lopez se vistió de "Diosa Maya" y enamoró a todos en las redes. Imperdible video

Una de las mujeres más representativas de la música latina es Jennifer Lopez. Debido a esto, posee una gran popularidad que marca tendencia en diversas partes del mundo. Recientemente la bella latina estuvo durante unos meses alojada en República Dominicana donde estuvo rodando su próxima película llamada “Shotgun Wedding”. La misma trata sobre una pareja cuya boda se ve interrumpida por criminales por lo que ambos tendrán que salvar el día.

Por su parte, del largometraje que estaba grabando, tenemos que decir que no comenzó de la mejor manera, ya que Armie Hammer, abandonó el proyecto tras el escándalo que había protagonizado en las redes sociales. Debido a ello Josh Duhamel es el reemplazo del mencionado actor en el filme que dirige Jason Moore.

Sin embargo en esta ocasión la intérprete de la canción "Pa ti" fue noticia en diversos sitios del espectáculo al publicar el video de su canción "I'm Into You" que este año cumplió nada menos que de 10 años. La misma la canta junto al famoso artista Lil Wayne. Además a dicho clip la bella morena le agregó el siguiente comentario: "✨ Mayan goddess vibes for the #ImIntoYou video ... Happy anniversary!!! #Shes10 ✨#TBT" (✨Vibras de diosa maya para el video #ImIntoYou ... ¡¡¡Feliz aniversario !!! # Shes10 ✨ # TBT.

Cambiando de tema, cada vez que tiene un momento la actual pareja de Alex Rodríguez, aprovecha para promocionar sus diversos productos de su empresa JLo Beauty como así también mostrar diferentes postales del paraíso en el que se encuentra. Esta vez no fue la excepción ya que nuevamente la Diva del Bronx utilizó su popularidad para publicitar una reconocida marca mundial.

Recientemente, conocieron los nominados para los Latin American Music Awards que se entregarán el próximo 15 de abril en la ciudad de Florida y que será televisado por la señal Telemundo. Justamente una de las artistas que estará presente será Jennifer Lopez que competirá en la categoría Artista social del año.