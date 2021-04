¿Qué pasa en el Instagram de Julia Janeiro?

Parece mentira pero, desde que alcanzó la mayoría de edad el pasado 18 de abril, la fama de Julia Janeiro no para de crecer. Para pruebas basta con observar su cuenta de Instagram, espacio que utiliza para compartir imágenes de su vida privada y también como principal herramienta de comunicación con los medios y con sus seguidores.

Julia Janeiro: todo sobre el éxito de su Instagram

El fenómeno de la fama a veces puede ser contraproducente: se trata de algo que se busca a cualquier precio y que, cuando se consigue, se presenta como agobiante y desprovisto de todo encanto.

Al ser la hija del famoso Jesulín de Ubrique y de María José Campanario, a Julia Janeiro no le hace falta tener que esforzarse mucho para que los focos y la atención de la prensa se posen sobre ella.

Su reciente lanzamiento en lo que parece ser su camino como influencer ha llamado la atención de todo el mundo y promete dar mucho de qué hablar, sobre todo porque la joven de 18 años recién cumplidos se encargó de dejar bien en claro cómo van a ser las cosas.

Luego de que su padre visitara Madrid para participar de las grabaciones de El Desafío, la polémica se disparó ya que el torero decidió no encontrarse personalmente con su hija.

Esto generó rumores que indican que la relación entre ellos es mala. No obstante, Julia parece hacer oídos sordos y continúa trabajando para que sus redes sociales sigan creciendo.

Su cuenta de Instagram (@julsjaneiro) es todo un éxito: antes de que cumpliese la mayoría de edad, en ella tenía unos 70 mil seguidores. Ahora, unos 10 días después, la cifra supera los 177 mil y parece no tocar techo.

Julia Janeiro, sus frases en Instagram y las fotos con sus padres

“Resiliencia” y “emociones mezcladas” son los dos conceptos que se observan en la “bio” de su Instagram. A la fama que heredó de sus padres, Julia Janeiro también aporta lo suyo para que su cuenta sea un éxito total: la misma tiene una estética particular, repleta de fotos bellas y llena de mensajes que hablan mucho de ella y de su personalidad.

Una de las mayores características es que las frases que suele compartir están en inglés: “become more aware of what is really worth your energy (sé más consciente de lo que realmente vale tu energía)”, “take the risk (toma el riesgo)” y “find yourself first (primero encuéntrate a ti misma)” son algunas de ellas.

Además, como parte del contenido que sube, hace unos días Julia publicó en sus historias unas fotos con sus padres: una con su madre, la dentista María José Campanario, y otra con su padre Jesulín. También se lee la frase “hasta donde la luz llegue”.

Más allá de todos los rumores que circulan al respecto, todo parece indicar que la relación de Julia con sus padres no solo es buena, sino que además se encuentra muy orgullosa de ser su hija.