Ricky Martin, Pampita y ahora Los Montaner: ¿cuáles son los próximos realities de famosos que se estrenarán en 2021?

La familia Montaner se suma a los famosos que abren las puertas de su intimidad para hacer un reality show del día a día. En el último tiempo, el clan ganó mucha popularidad y sin duda darán que hablar en el proyecto que lanzará la productora NTERTAIN.

"La serie los Montaner seguirá la evolución de las historias de amor, las carreras profesionales y los conflictos de la exitosa familia mientras equilibran el mantenimiento de sus valores cristianos y su dinámica familiar del rock & roll", dijeron desde NTERTAIN.

¿Cómo será el reality de los Montaner?

Hasta el momento se confirmó que participarán del programa Ricardo Montaner y su esposa, Marlene Rodríguez; Evaluna y su esposo Camilo; Ricardo (Ricky) y su novia argentina Stefi Roitman; Mauricio (Mau) y su esposa Sara Escobar. Aún no se confirmó la presencia de los otros dos hijos del cantante Alejandro y Héctor.

El programa ya comenzó a filmarse en Miami, donde la familia se radicó desde inicios de la pandemia de coronavirus la idea es mostrar al clan de la manera más íntima posible, como pocas veces se los ha visto si bien suelen ser muy activos en las redes sociales.

Sin embargo, trascendió que las cámaras los acompañarán a cualquier lugar del mundo al que viajen.

Sara Escobar será la productora ejecutiva, por lo cual la familia tendrá mucha decisión sobre los detalles del reality.

NTERTAIN tienen muchas expectativas con este programa, ya que no solo Ricardo Montaner tiene una exitosa carrera musical, sino que Mau y Ricky, y Camilo ya trascendieron fronteras con su música.

¿Cómo nació la idea del reality?

Ricardo Montaner, cantautor argentino que nació en Lanús, contó que la idea nació durante el confinamiento en Miami y lo divertido que le pareció ver a toda su familia unida.

Además, tuvieron una exposición positiva en las redes sociales en todos meses y el público les tiene un gran cariño.

"Reavivamos las expectativas que teníamos sobre el hacer un programa juntos y así poder comunicar a la gente ese mensaje de lo que sentimos que significa la unión familiar… comunicar que se puede ser feliz en medio de las circunstancias, a pesar de cualquier cosa y de las amenazas que nos rodean", contó en un comunicado.

Otros reality que se vienen el 2021

Carolina "Pampita" Ardohain confirmó que tienen un proyecto para tener su propio reality de pocos capítulos, pero que aún no firmó.

"Sería enfocado en mi embarazo y en todos los proyectos que hago aparte de los que vende la tele porque hay un montón de proyectos más que desarrollo. Esa es la idea, no es que vendrían a vivir a mi casa ni mucho menos", dijo la modelo en Pampita Online.

Y agregó: "Es una propuesta lindísima, primero porque me abriría las puertas a toda Latinoamérica, y después que estaría contenida por una plataforma súper buena. El proyecto a mí me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de este momento que estoy transitando".

Siguiendo los pasos de Luis Miguel, Ricky Martin (Amazon lanzó la serie "Súbete a mi moto" en la que podemos verlo a su temprana edad) y otros grupos musicales y artistas que desarrollan su propia película, serie o reality, muchos nuevos contenidos de este estilo comenzarán a invadir las pantallas en tanto debamos profundizar el confinamiento para la segunda ola.