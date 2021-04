Marco Antonio Solís reveló el nombre de su próxima canción y sus fans desbordaron de felicidad

Marco Antonio Solís sigue promocionando su concierto virtual en las redes sociales. El “Buki” cantará sus mejores canciones en una noche especial para los fans desde su famoso hotel “Mansión Solís”, ubicado en su ciudad natal de Morelia. El evento virtual, “Bohemia en Pandemia” será el próximo 9 de mayo y sus entradas ya se encuentran disponibles.

Este sábado, Marco Antonio compartió otra feliz noticia para sus millones de seguidores. El cantante mexicano de 61 años utilizó su cuenta oficial de Twitter para revelar el nombre de su próximo tema musical.

“#SeVeíaVenir es el título de la canción que con todo amor, cariño y entrega, presento a todos ustedes el próximo siete de mayo. ¡Espero de todo corazón sea de todo su gusto!” fue el grato mensaje de Solís en la red del pajarito.

Fuente: Instagram Marco Antonio Solís

Como era de esperarse el tuit del intérprete de “Si no te hubieras ido” y "Si te pudiera mentir" se llenó velozmente de likes y de comentarios que desbordaban de alegría.

“MAS, no existe fórmula para que algo que hagas Tu no me me guste. Eres Brillante, Talentoso y le pones el Corazón y el Alma a todo lo que haces. Por eso te Admiro y te Amo cada día MAS”, “Padrisimo, seguro será un éxito más, saludos mi querido @MarcoASolis gracias por darnos ese romanticismo a través de tus canciones. gracias por sacarnos suspiros del alma y hacernos sentir enamoradas.” y “Espero con ansias que llegue el día del estreno, será una hermosa cancíon!! Saludos Maestro” fueron algunos de los mensajes más destacados de los seguidores de Marco Antonio Solís en Twitter.