Tras el video de Zac Efron con el rostro cambiado, estallaron los memes

Zac Efron se sumó a un video en el marco en el marco del “Día Mundial de la tierra” que se celebró este pasado 22 de abril y su apariencia no pasó desapercibida. A pesar de que la grabación, exclusivo para Facebook Watch, contó con figuras como Maluma y Justin Bieber el gran protagonista fue el actor estadounidense el que más llamó la atención del público.

Tan solo 8 segundos de aparición fueron los que le alcanzaron a Zac para convertirse tendencia en Twitter durante las últimas 24 horas. El protagonista de High School Musical preocupó a muchos de sus millones de seguidores de todo el mundo por mostrarse con el rostro alterado. En la grabación organizada por el presentador de televisión y educador de la ciencia, Bill Nye, se pudo observar al norteamericano con su cara algo hinchada.

Como sucede casi siempre que una estrella mundial realiza un cambio radical en su fisonomía. Los usuarios de Internet sacaron a relucir todo su ingenio y plasmaron la situación realizando los infaltables memes.

Los principales recursos utilizados por los internautas en los memes, fue la comparación de Efron con otras personalidades que retocaron su rostro. Ricky Fort, Mickey Rourke, Calamardo de Bob Esponja y Shrek.

Díganme que Zac Efron está usando el filtro que tiene Instagram por favor, es que no me lo creo es como la mezcla entre the weeknd y el ken humano uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE02uD83DuDE02 pic.twitter.com/8n0FyWsAke — Carolina uD83EuDD8BuD83EuDD1FuD83CuDFFC (@cveragon) April 23, 2021

“Diganme que Zac Efron está usando el filtro que tiene Instagram por favor, es que no me lo creo es como la mezcla entre The Weeknd y el ken humano” fue un mensaje de una seguidora el también ambientalista en la red del pajarito. Recordamos que el artista se encuentra filmando la segunda temporada de Down to Earth with Zac Efron, una serie documental web que se lanzó en Netflix en 2020 y que registra los viajes que realiza el actor por distintas partes del mundo desde una perspectiva ecologista y a favor de la naturaleza y de encontrar un estilo de vida sustentable.

Por qué Zac Efron ahora se parece al comandante? pic.twitter.com/oLFDpVsiTF — i am: stef uD83EuDD8B (@winjieun) April 23, 2021

-No Zac Efron, no entres a ver los comentarios de tu tendencia! pic.twitter.com/8e7zY6L80S — Esteban Fulanito uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@EstebanFulanito) April 23, 2021

que culero quedó Zac Efron pic.twitter.com/x7XfHWIzaz — Gusano Nápoles (@mich_helado) April 23, 2021