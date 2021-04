El cantautor español Julio Iglesias, quien ahora se encuentra apartado de los escenarios y fuera de los focos, desde que comenzó la pandemia por covid-19 se aisló en su casa y les pidió a sus familiares y amigos que eviten visitarlo para protegerse de los contagios y resguardar su salud.

Pues sí, Julio Iglesias siempre fue un hombre independiente, precavido y muy minucioso en sus acciones al punto de ser un celoso de sus asuntos más íntimos. Siempre supo diferenciar, -incluso entre los suyos-, cuáles son aquellos momentos en los que sí necesitaba de alguien o si quería estar solo.

La cuestión, es que el galán hace bien en cuidarse de ciertos riesgos ya que su salud es un poco delicada. A sus 77 años cuenta –haciendo referencia a la pandemia que se vive – que este 2021 será muy extraño, sin embargo:

"Hace daño de verdad, y sobre todo a gente que tenemos cierta edad. Por eso yo tengo esa pequeña revolución en el alma, de explicar lo importante que es para nuestros hijos y nietos que cuiden a sus padres y a sus abuelos".

Julio piensa que sus 77 años es una edad mágica y capicúa. También, recordó un mensaje que lo compartió en su cuenta de Instagram en el que dice: "Cuando escribí '33 años' me acuerdo que mi padre me dijo: 'Estás equivocado, 33 años no es la mitad de la vida'. Mi padre murió con 90 años y yo ya tengo 77. Mi padre tenía razón".

Pero bien, entre su personalidad esperanzadora, fuerte, luchadora y tenaz, hay un Julio Iglesias que siempre disfrutó de lujos y glamour. Algunos se conocen y otros siguen siendo un secreto en su vida.

El cantante favorito de Julio Iglesias

Entre sus gustos, placeres y enfrentamientos, pocos saben quién es el cantante favorito de Julio Iglesias, cuál es su plato favorito, cuántos hijos tiene, sus mansiones, cuantas veces se casó y las canciones que le dedicó a los grandes amores de su vida. "FUENTE: Levante-EMV"

Un repaso para ver cuánto se conoce de la vida y los gustos de Julio Iglesias:

A Julio Iglesias la fama le llegó con un clásico: la canción “La vida sigue igual” en 1968 en el Festival de Benidorm. Es un apasionado de los boleros.

Tiene sueños por cumplir y proyectos donde interpretó los clásicos mexicanos como: Amanecí en tus brazos de José Alfredo Jiménez; Fallaste corazón, de Cuco Sánchez; México lindo de Chucho Monge y Juan Charrasqueado de Víctor Cordero, entre otros.

Queda claro que el cantante favorito de Julio Iglesias no es uno solo. Son muchos, pero siempre dentro del mismo género musical. Cabe recordar que en 1986 actuó con Plácido Domingo y Charles Aznavour, homenajeó a Don Pedro Vargas en México por sus 80 años y cantó con Frank Sinatra. Todo eso, fue sublime en su vida.

Julio tiene su música preferida

Ahora bien, si se tuviese que elegir el cantante favorito de Julio Iglesias, debido a que adora México y le "atrae muchísimo" por su "cultura", por "cómo piensan" y "cómo escriben los autores" mexicanos lo que elegiría son a "Los Mariachis" escuchándoles sin parar cantar "Las Mañanitas".

En una oportunidad, en plena entrevista le preguntaron: “Si usted fuese fanático de Julio Iglesias, ¿Cuál sería su canción favorita?” y su respuesta fue: “Yo no sería fan de Julio Iglesias. Soy su amigo, su compañero, su espejo.”

Luego, también le preguntaron “¿Cuál es su canción favorita?” a lo que respondió: “No la he escrito aún”