Cada día más bella: Karol G y la producción de fotos que deslumbró a sus fans

Una de las cantantes más importantes de la actualidad es la colombiana Karol G y esto principalmente se debe al lanzamiento de su tercer disco de estudio llamado KG0516. El mismo está compuesto por 16 canciones que son una mejor que la otra y del cual se desprenden temas como "Tusa", "Bichota" y "Location".

Asimismo gracias a su tercer disco de estudio de Karol G logró llegar al puesto número 1 Billboard por primera vez en su carrera. Este éxito lo compartió en sus cuentas oficiales y agradeció a todos sus fanáticos por escuchar este nuevo trabajo discográfico que está repleto de hits.

Por su parte, recientemente, fue premiada con tres galardones en los Latin American Music Awards. Esto fue gracias a la canción "Tusa" que lanzó junto a Nicki Minaj. Las categorías en la que se coronó este exitoso tema musical fueron las siguientes: sencillo del año, canción favorita - urbano y colaboración del año

Cambiando de tema y luego de demostrar que es una de las artistas latinas más importantes de la actualidad. La bellísima colombiana de pelos azules compartió en su cuenta oficial de Instagram una producción de fotos que deslumbró a sus seguidores. Además a las imágenes les agregó el siguiente comentario: "Hoy estoy mala tomando decisiones ... no pude ni elegir que foto me gustó más 💚 La cosa es que hoy debo decir a cual canción del álbum le vamos a hacer el próximo video y estoy confundida ... ME AYUDAN A ESCOGER??? 🥺💚👇🏽👇🏽👇🏽 PoRfIsSsS ✈️🌈".

Mientras que en sus historias de la mencionada red social, la ex de Anuel AA compartió un par de videos donde se la ve cantando y bailando las canciones de su más reciente trabajo de estudio. Además a ello agregó otro video desde la cama donde afirma que se bailó todos los temas musicales pertenecientes a KG0516.