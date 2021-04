Cada día más bella: Ana María Polo deslumbró a sus fans con una foto al natural

Ana María Polo recibió todo el cariño de sus millones de seguidores en las redes sociales tras compartir un video que recompila varios icónicos momentos de su trayectoria en la televisión. La presentadora de televisión cubana-estadounidense con un doctorado en Derecho salto a la fama mundial tras conducir el programa de televisión de Telemundo "Caso cerrado".

“20 años en la televisión hispana 📺 Me siento bendecida de poder celebrar 20 años haciendo lo que me gusta. Pero sobre todo le agradezco al público que me ha seguido de manera constante no solo en la televisión, sino también a través de mis redes sociales” fue el emotivo texto que eligió Ana María para acompañar el mencionado videoclip.

El pasado domingo, Ana María Polo compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram para celebrar su cumpleaños número 62. Esta mencionada pic de la “Doctora Polo” deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores en las redes sociales.

En la mencionada instantánea compartida en la red de la camarita se puede observar a Polo sentada una enorme banca, de una famosa cadena de restaurantes en Estados Unidos, que coincidentemente tiene escrito “Since 1959”, el año de su nacimiento. La oriunda de La Habana, Cuba lució un pantalón y una remera azul marino, su rostro natural y un tierno peinado acompañado de un lazo infantil.

Fuente: Instagram Ana María Polo

“Agradecida! Feliz de cumplir un año más de vida ✨ Gracias a todos por su cariño. 🎂” escribió Ana para acompañar dicho posteo. El mismo se llenó velozmente de likes superando la barrera de los 42 mil corazones. Además, la latina recibió cientos de mensajes de cariño y halago de parte de sus followers.