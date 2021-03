"Muy emocionada": Dua Lipa cantará en vivo en los Grammys

Dua Lipa está teniendo un 2021 que verdaderamente será inolvidable. Esto se debe al éxito de sus canciones que la han depositado en la cima de diversas plataformas de música digital. Este logro es gracias a su último trabajo de estudio llamado Future Nostalgia que lanzó en los primeros meses del año pasado. Sin embargo ella no se conformó con esto y el mes pasado emitió una reversión del mismo llamada The Moonlight Edition.

Recientemente, la bella morocha es tapa de diversos portales de noticias de todo el mundo al confirmar, hace algunas horas atrás, que estará presente arriba del escenario el próximo 14 de marzo cuando se realice la ceremonia de premiación de los Grammys 2021. Allí realizará una pequeña presentación con sus mejores canciones.

El aviso lo realizó en sus diversas cuentas oficiales donde publicó una imagen y un de ella dando la brillante noticia. Además a dicho posteo le agregó el siguiente comentario: "So excited to be back on the Grammy’s stage!! You don’t wanna miss this...Watch my #GRAMMYs performance Sunday, March 14th at 8pm ET/5pm PT on @CBStv ‼️‼️‼️‼️ @recordingacademy" (Muy emocionada de estar de vuelta en el escenario de los Grammy !! No querrás perderte esto ... Mira mi presentación de #GRAMMYs el domingo 14 de marzo a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT en @CBStv‼ ️‼ ️‼ ️‼ ️ @recordingacademy).

Asimismo, la talentosa cantante es una de las favoritas del certamen ya que posee seis nominaciones entre la que se destacan: Canción del año, Mejor álbum del año, entre otras. En tanto que la más nominada de la noche es la estadounidense Beyoncé, que tiene nueve nominaciones por su canción Black parade y Savage remix respectivamente.