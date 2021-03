Evaluna Montaner y la confesión que sorprendió a sus seguidores

La esposa de Camilo una vez más sorprendió a su millones de seguidores de la famosa red de la camarita al compartir un video de ella en sus historias donde afirmó como hace para superar el estrés que sufre en su vida. Fiel a su estilo Evaluna Montaner es una persona muy activa en las redes sociales donde publica varios episodios de su vida.

Como mencionamos anteriormente en el estado que fue publicado, hace algunas horas atrás, aparece en primer plano la bella latina respondiendo la pregunta de uno de sus fans. La misma fue: "¿Cómo haces para no estresarte?", a lo que Evaluna respondió: "La verdad me estreso bastante. Estoy trabajando en eso. Cuando me pasa, inhalo aceite esencial de lavanda. Lo llevo conmigo a todas partes y no saben como ayuda".

Por otra parte, la hija de Ricardo Montaner, está pasando por un presente increíble ya que a principios de este mes lanzó junto a su esposo la canción "Machu Picchu" demostrando que al igual que el resto de su familia posee grandes dotes artísticos para el canto. La misma hasta el momento posee más de 37 millones de reproducciones en la famosa plataformas de videos.

Sin lugar a dudas este comienzo de año ha sido muy intenso para la joven artista ya que además de lanzar su nuevo tema musical está grabando junto al resto de sus compañeros los nuevos capítulos de la segunda temporada de la serie infantil llamada "Club 57" que cuenta la historia de que Eva y su hermano Rubén viajan por accidente a 1957. Eva se enamora de JJ y decide quedarse, pero su decisión desencadena un efecto mariposa que les cambiará la vida a todos.

Volviendo a su carrera musical, la bella cantante, además de lanzar la canción en conjunto con Camilo, la hermana de Mau & Ricky estrenó su tema musical como solista llamado "Uno más uno". Con este lanzamiento la talentosa morocha afirmó que va por todo en el rubro musical.