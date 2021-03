"Te quiero amigo mío": David Bisbal está devastado por la muerte de su compañero

Durante las últimas horas de este martes se conoció en todo el mundo que Álex Casademunt perdía su vida en un accidente de moto cuando circulaba por la ciudad de Mataró, localidad Catalana en la cual él vivía. En tanto que desde que apareció esta trágica noticia cientos de amigos se han manifestado a través de las redes sociales.

Una de las personas que se ha mostrado más conmocionada, es el cantante David Bisbal, que en su cuenta oficial de Instagram realizó una publicación donde se lo puede ver junto a su amigo Álex. La misma consista en una foto en formato blanco y negro que tiene el siguiente mensaje: "Álex de mi corazón! he abrazado a mis tres hijos y he pensado en ella, En Bruna. Se que te has convertido en la estrella que más brilla en el cielo. Te quiero amigo mío".

En tanto que a un canal local, el intérprete de la canción "Ave María", dijo que "estamos muy tristes y realmente pensamos que la vida es un abrir y cerrar de ojos y que constantemente estamos expuestos a cualquier peligro en cualquier momento, en la calle o con enfermedades".

Esta relación de amistad empezó cuando ambos artistas formaron parte de la primera edición de Operación Triunfo España. Luego en el año 2003 Álex inició su carrera solista y ese mismo año lanzó el álbum Inquietudes, con 14 temas, entre ellos “Jugándome la vida entera”, que llegó a los primeros puestos de las listas de éxito españolas.

Por último, otra de las cantantes que demostró su dolor en las rede sociales fue Chenoa que le dedicó el siguiente mensaje: "Ve tranquilo mi cangrejo,te quiero mucho...siempre estarás a nuestro lado,pq mi música es tu VOZ por siempre...

Mi cariño y fuerza a familia amigos compañeros 💔🌹 @alex81casademunt".