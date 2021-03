¿Racismo en Los Simpson? Un personaje fue sustituido por su color de piel

Después de 30 años, el actor que le da voz al Doctor Hibbert, uno de los caracteres más reconocidos de Los Simpson, será reemplazado por otro. ¿El motivo? Su color de piel no se corresponde con el del personaje que interpreta.

Eso sí, el cambio se dará en la versión original de la serie, lo que quiere decir que quienes siguen el programa en español o en latino ni lo notarán.



El Doctor Hibbert tendrá nueva voz: ¿a qué se debe el cambio?

La serie ya había comunicado a mediados del año pasado que había decidido implementar cambios de este tipo. De acuerdo con el anuncio, la idea es que Los Simpson ya no tengan actores blancos que interpreten a personajes que no son blancos.

Esta decisión afecta a personajes como el mencionado Doctor Julius M. Hibbert, a Carl Carlson y también a Apu.

En cuanto al dueño del famoso minisúper de Springfield, también se había generado polémica dado que muchos afirman que reproduce estereotipos que estigmatizan a todas las personas que provienen de la India.



Ya lo hicieron con Carl y ahora es el turno del Dr. Hibbert https://t.co/lh1ruNsCEX — Espinof (@espinof_com) February 25, 2021

En este sentido, la emblemática serie de la familia amarilla no es innovadora, ya que son varias las que hasta el momento han tomado decisiones similares. Algunas de ellas, por ejemplo, son Padre de Familia y South Park.



¿Quién es el actor que se queda sin la voz del Dr. Hibbert? Harry Shearer, quien hizo el trabajo durante 30 años. La buena noticia para los fanáticos de la serie es que este actor seguirá formando parte del programa.



¿A qué se debe esto? A que Shearer es el encargado de darle voz a muchos otros personajes, entre ellos Ned Flanders, Seymour Skinner, Kent Brockman, Waylon Smithers y el mismísimo Sr. Burns.





El actor de doblaje Kevin M. Richardson se presenta y agradece a Disney, Fox y a todo el equipo de Los Simpson por confiar en éluD83DuDCAB



?Kevin será la nueva voz del Dr. Hibbert en la versión originaluD83CuDDFAuD83CuDDF8 a partir de este domingo? https://t.co/itJ6GyCctq — SimpsonDubuD83CuDF99(Doblaje de Los Simpson) (@SimpsonDoblaje) February 26, 2021

Polémica en Los Simpson: ¿qué opina el protagonista en cuestión?

Es cierto que la nueva decisión responde a las políticas de mayor inclusión que se están efectuando en el ámbito de la industria del espectáculo en Estados Unidos y también en otras partes del mundo.



Lo que resulta sorprendente, sin embargo, es el hecho de que las características físicas de quien le pone la voz a un personaje tengan que corresponderse con las del personaje en sí, cuando en realidad en la pantalla no se lo ve. Además, se supone que este tipo de actores tienen las habilidades necesarias para representar distintas identidades.



Dicho de otra manera, lo que se cuestiona no es que se busque garantizar mayores fuentes de trabajo para los sectores que históricamente fueron menospreciados, sino el hecho de que se ponga el foco sobre la correspondencia entre el color de piel del actor y su personaje.



En una entrevista con The Times, Harry Shearer, de 77 años, se manifestó al respecto. Entre otras cosas, dijo: “tengo una creencia muy simple sobre la actuación. El trabajo del actor es interpretar a alguien que no es”.



Además, expresó que está de acuerdo con que todos los sectores tienen que tener su espacio de representación, aunque no necesariamente esto va de la mano con la interpretación.