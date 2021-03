Danna Paola reveló detalles de su futuro laboral: “Estoy haciendo castings”

Danna Paola es una de las actrices más populares de habla hispana. Tras protagonizar el éxito de Netflix “Élite” la oriunda de Ciudad de México dio un importante salto a nivel mundial posicionándose como una de las artistas con mayor proyección.

Dueña de una increíble voz, Danna también desarrolla su carrera como cantante donde ha realizado importantes colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra, Lola Índigo o el dúo pop Cali y El Dandee.

Danna Paola participó de una entrevista para el programa” Ventaneando” donde manifestó que no se ilusiona con Hollywood y que va paso a paso con su carrera haciendo lo que vaya sintiendo. "Es algo con lo que no me ilusiono tampoco, porque voy a un paso, trato de construir mi carrera a raíz de lo que vaya sintiendo, a lo que me vaya generando emoción. En este momento estoy ilusionada con mi música, con los proyectos que están viniendo, estoy haciendo castings para películas y muchas cosas alrededor, pero no tengo prisa" inició la joven actriz de 25 años.

También Paola se refirió a la posibilidad de realizar más colaboraciones con otras mujeres: “Creo que es importante saber que hoy en día, en esta industria, veo muchas más colaboraciones de hombres que con mujeres".

"Uno no viene a competir al mundo, creo que se trata de compartir. Yo, como artista, me gusta compartir el arte y me encantaría seguir colaborando con muchas más mujeres, siempre y cuando haya esta buena onda, porque a veces uno no llega todavía a ese proceso. Y es súper respetable, es complicado", indicó la intérprete de “No Bailes Sola”.