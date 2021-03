“Anonadado”: Andrés García reveló una increíble pregunta que le realizó Luis Miguel sobre su padre

Un nuevo capítulo de la hermética vida de Luis Miguel salió a la luz en las últimas horas. El actor Andrés García fue entrevistado en el programa “Hoy” y reveló una increíble anécdota con el “Sol de México”.

“Era un muchacho joven. Tendría 16 a 19 años, no me acuerdo. Me decía ‘Papá'. Y me dice un día muy serio ‘Oye, papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad?’. Me quedé ahora sí que... anonadado. Le dije ‘Mira, nene, ojalá fuera yo tu papá de verdad’” indicó Andrés García.

“(Le dije) ‘Cuando te conocí eras como un niño casi de brazos. Chiquito, pues ya habías nacido. Pero me sentiría muy orgulloso si fueras mi hijo de verdad’” recordó García quien fue uno de los primeros impulsores de la carrera del intérprete de “Somos Novios”.

En la actualidad, Andrés García y Luis Miguel se encuentran algo distanciado y el artista dominicano explicó el origen de la causa:“Lo quiero como un hijo aunque de repente me hace enojar. Estoy muy orgulloso de él, porque es un cantante extraordinario y su talento no tiene límites”. Y sumó: “Tuvimos un raspón ahí. Hace como un año o dos. Precisamente creo que por un cumpleaños que yo me molesté”.

“Él ha adquirido una forma de ser que a mí no me parece y (con la que) no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí por un tercero. No, cabr*n, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú, y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces, háblame tú, no me mandes un tercero”. Y finalizó: “Si llegara a necesitarme yo lo ayudaría... si se deja ayudar” finalizó Andrés.