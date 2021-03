Juntos de nuevo: Sebastián Yatra y Danna Paola se muestran felices en Madrid

La artista mexicana, Danna Paola, fue tema de conversación esta semana por sus apariciones en Instagram con algunos artistas de renombre, incluido Sebastian Yatra. La intérprete de “Calla tú”, hizo una gira de promoción por España, presentando su nuevo disco “K.O”.

Allí en el viejo continente se encontró con algunos amigos, y no se privaron de publicar en sus cuentas personales cómo se divertían. Los fans de Danna esperaban verla junto a sus compañeros de “Elite”, la serie de Netflix, pero ese reencuentro no fue la sorpresa.

En el Instagram de Sebastían Yatra se vio que habían pasado tiempo juntos en Madrid, y también se sumaron los chicos de Morat. Una reunión de artistas que no pasó desapercibida, los latinos en España no dejaron nada por hacer, ya que también se los vio juntos en un restaurante. A pesar de los rumores de que la protagonista de “Elite”, y el ex de Tini Stoessel estaban en una relación, ellos se han encargado en reiteradas oportunidades de desmentir, y explicar que son muy buenos amigos.

uD83DuDCF8 Danna Paola con Sebastián Yatra y los chicos de Morat pic.twitter.com/1NSjgi9wdc — Danna Paola - Sitio (@DannaPaolaSitio) March 26, 2021

En unas historias, Yatra, Danna Paola y Morat cantaron una canción muy conocida de los dos primeros: “No bailes sola”. A juzgar por lo que se vio en la red de la camarita, estaban todos muy felices pasándola bien, incluso Yatra dijo en un texto: “Tamos haciendo corito y serenata por el Instagram”.

uD83CuDFA5 Danna Paola con Sebastián Yatra y los chicos de la banda Morat pic.twitter.com/zwXW2cNkmR — Danna Paola - Sitio (@DannaPaolaSitio) March 25, 2021

Danna Paola está muy bien ubicada en las listas internacionales de música pop en español, la actriz y cantante hizo una visita al territorio español y dio muchas notas. La mexicana estuvo en “El Hormiguero” y “Los 40 España”, como es costumbre de los más grandes artistas.