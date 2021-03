Las 3 canciones de por la que Shakira fue acusada de plagio

Desde hace más de una década Shakira es sinónimo de éxito en el mundo de la música latina. Esto se debe a que hasta el día de hoy sus canciones son de las más escuchadas. Gracias a ello posee un repertorio de temas que son reproducidos por personas de todas las edades. Esto comprueba que la colombiana sabe cómo adaptarse perfectamente a los nuevos estilos musicales.

Sin embargo en esta ocasión hablaremos de las veces por la cantante colombiana fue acusada por plagio de canciones. Es que las mismas tienen ritmos similares o letras que son verdaderamente similares. Es por ello que en más de una oportunidad Shakira tuvo que ir ante la justicia a dar explicaciones sobre este parecido mencionado anteriormente. Estas son las canciones que tuvieron mayor repercusión .

Waka Waka

Uno de los temas musicales más importantes en la carrera de la talentosa cafetera fue "Waka Waka". El mismo fue realizado para el mundial de fútbol Sudáfrica 2010. Sin embargo no es todo color de rosa ya que por esta canción Shakira tuvo casi que pagar once millones de dólares. El dominicano Wilfrido Vargas afirmó que el coro de su tema El Negro No Puedo era igual al de la famosa cantante.

Loca

Otra de las canciones de Shakira que mayor trascendencia tuvo a lo largo de su carrera fue "Loca" ya que no solo fue un gran éxito sino que también estuvo en el ojo de la tormenta por un presunto plagio. Es que el dominicano El Cata dijo que los coros de su tema Loca Con Su Tiguere son muy similares a los de ella. En tanto que un tiempo más tarde la actual pareja de Gerard Piqué se defendió al decir que había comprado las frases de la canción.

La Bicicleta

En 2017 la intérprete de "Me gusta" participó en una colaboración con su compatriota Carlos Vives llamada "La bicicleta". Esta fue una de las canciones más escuchadas de ese año. Pero también estuvo señalada ya que el cantante cubano Liván Rafael Castellano los acusó por que su tema llamado Yo Te Quiero Tanto aparece en la La bicicleta como "que te sueño y que te quiero tanto", además de que para él tiene mismo ritmo. Esto nunca se comprobó y Shakira quedó absuelta.