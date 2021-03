Julio Jr. o Enrique: ¿con cuál de sus hijos se lleva mejor Julio Iglesias?

Julio Iglesias, de 77 años, está casado actualmente con Miranda Rijnsburger de 53 y ya llevan una década como matrimonio—habiéndose casado en el verano de 2010— y llevando ya casi 30 años juntos.

Por su parte, el galán ya había estado casado previamente con Isabel Preysler con quien tuvo sus primeros 3 hijos, Chábeli, Julio José y Enrique.

Fuente: EL País

De aquí es que nace la incertidumbre tras tantos rumores de las relaciones "buenas" o "malas" que lleva Julio Iglesias con sus hijos. No hace mucho, en una nota se contó acerca de la controversial relación que siempre tuvieron Enrique y Julio, aunque siempre salieron a aclarar que se quieren mucho.

En otra oportunidad, también se habló acerca de la relación y de todo lo que no se conoce de su hija mayor Chábeli. Parece que todo ronda en los 3 primeros hijos que tuvo con Preysler. Quizás, sea porque en aquellos tiempos (los mejores según dicen) Julio estaba en la cresta de la ola de su carrera artística.

Como consecuencia, eso no le permitía disfrutar mucho de sus hijos, estar presente en momentos memorables y hasta ser parte de sus decisiones en el día a día. La realidad, es que entre todos los hijos de Julio Iglesias y sus respectivas mamás, hubo siempre un rumor sin fin.

Julio Iglesias como papá: Julio Jr. Vs. Enrique

¿Con cuál de sus hijos mayores se lleva mejor? ¿Con Julio Jr. o Enrique? Si de recuerdos se trata, vale aclarar que uno de los grandes y conocidos enojos de Julio con Enrique fue cuando él mismo se inició en su carrera como cantante sin haberle contado nada.

“Lo que a Julio le molestó fue que Enrique no entrase en la industria musical de su mano” fueron las declaraciones de Raúl López, el director de Sony Music.

"He trabajado con los dos y puedo decir que son bastante parecidos, solo que Enrique es una versión 5.0 de Julio. Habla inglés perfecto, tiene la forma física de un deportista y ha heredado su maestría para las relaciones públicas. Enrique entra en cualquier sala y sabe quién es quién, quién habla bien de él, quién no y a quién debe dedicar más tiempo", agregó López.

Siempre se dijo que entre ambos hubo mucha rivalidad, y al respecto Julio siempre repitió: “Si yo corro, quiero ganar. Y si corro con mi hijo, también quiero ganar”. Eso determina que el galán no tiene algo personal con su hijo Enrique. Más bien, toda su vida fue un antagonista nato.

“Tengo una relación no fácil con Enrique porque él es muy personal… Es un chaval que no admite sugerencias de nada. Siempre que hablamos me habla de otra cosa. Que se ha comprado un avión nuevo, cosas superficiales que no valen para nada” fue otra de sus polémicas declaraciones al periodista Roberto Vilar en el programa Land Rober.

Por otro lado, está la relación que lleva con Julio Jr. que, a diferencia de Enrique, siempre fue mucho más amena o con menos traspiés. De hecho, se llegó a decir que Julio Jr. es tan mujeriego como el mismísimo Julio.

Vale recordar que el mayor de sus hijos varones sí comenzó su carrera musical guiado de la mano de su padre en el año 1999. De hecho, lo hizo con el nombre de Julio Iglesias Jr. Algo que para el mismísimo Julio fue un honor (lo mismo esperaba de Enrique). Esa fue su primera apuesta en inglés con “Under my eyes” bajo el sello Epic pero que lamentablemente, no funcionó.

Fraile comentó en una oportunidad: "Julio José intentó hacer su carrera y todavía tiene sus galas y actuaciones en casinos, como por ejemplo el de Miami y en otros por el mundo" pero la realidad es que nunca consiguió el éxito esperado. Quedó claro que "El talento no lo heredan todos los hijos".

La verdad, es que al comparar las carreras de Julio José y Enrique, probablemente se llegue a la conclusión de que Enrique no se equivocó aquella vez que envió una cintas con un "nombre ficticio" para hacer su propio camino al triunfo pasando por alto al padre.

Aunque todo ello le haya significado tener una relación más distanciada (que la que tiene Julio Jr. con su papá) muchos creen que valió la pena. ¿Tú qué opinas?