Acongojante: la fuerte confesión de Demi Lovato

La ex niña Disney reveló algunas dolorosas situaciones que le tocó vivir en su adolescencia, el duro relato de la cantante Demi Lovato se dio en el marco de la serie producida por “Youtube Originals”, a modo de documental nombrado “Demi Lovato: Dancing With the Devil”. En esta serie, la actriz contó algunos de los traumas que aún hoy le resuenan en su cabeza.

Hace algunos años atrás Demi sufrió una sobredosis casi mortal, por lo que estuvo internada muchos tiempo en un hospital, y aún más en rehabilitación del consumo problemático de drogas. En la serie documnetal la artista afirmó que antes de caer en esa sobredosis fue víctima de una agresión sexual, por parte de un traficante.

La actriz contó con mucha preocupación que no enfrentó lo sucedido hasta que en el hospital se despertó, y los médicos le preguntaron si había tenido relaciones consensuadas. Allí fue donde tuvo algunos flashbacks y comentó: “Lo recordaba acostado encima de mí, así que dije, 'sí”. Sin embargo, aquel día de 2018 las condiciones en las que se encontraba Demi Lovato, no era justas para que ella pudiera haber accedido a tal encuentro.

La estrella pop explicó en la docuserie: “No fue hasta quizás un mes después de mi sobredosis que me di cuenta, ‘Oye, no estabas en el estado de ánimo para tomar una decisión consensuada”, incluso agregó: “Ese tipo de trauma no desaparece de la noche a la mañana”.

Lo que Demi Lovato contó sobre aquel día de Julio en el 2018, fue que luego de una fiesta con amigos ella le llamó a su traficante. Este hombre le habría suministrado heroína, junto con un narcótico letal conocido como fentanilo. La cantante y actriz, estuvo al borde de la muerte y una vez consiente en el hospital la declararon legalmente ciega. Ella perdió la visión casi por completo durante algunos meses, incluso hoy se lamenta porque tiene secuelas de aquel momento terrorífico que vivió.