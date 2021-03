Las claves para vestirte como uno de los BTS y usar sus propias prendas

La banda surcoreana BTS, nominada por primera vez a los Grammy, decidió donar la vestimenta que usaron en el video musical "Life Goes On" para una subasta benéfica.

Por eso, entre el 8 y el 23 de marzo queda abierta con un precio inicial de 30 mil dólares la posibilidad de acceder al look -literal- de la boyband que es furor en el género k-pop que arrasa con sus éxitos en todo el mundo.

Lo que se obtenga de la subasta se destinará a promover la educación musical de personas en todo el mundo que no cuenten con los recursos suficientes pero sí con el talento. La Grammy Museum Foundation tiene por iniciativa apoyar el talento para democratizar las oportunidades de los artistas en todo el planeta.

Los chicos adhieren a la causa y siguen el ejemplo de otros grandes con experiencia en el paño musical como Taylor Swift o Billie Eilish, entre otros colaboradores que han donado sus outfits.

Aunque no ganó como mejor canción pop de dúo o grupo, la nominación ya era un hito para la banda coreana. Por eso los chicos, que imponen su estilo y su música, siguen siendo tan ídolos como siempre. Y si no tienes pensado invertir 30 mil dólares para lucir como ellos, no desesperes. Aquí, algunas prendas que recrean sus outfits.



A volar la imaginación, combinar prendas que jamás combinarías y aprender de estos jóvenes que saben cómo romper las reglas y hacerlo moda.

Boinas para lograr el k-style

V, uno de los integrantes de BTS, es fanático de este accesorio. Las usa de cuero en su mayoría y las complementa con poleras al tono para luego descontracturar con el resto del outfit en tonos más vibrantes ¿Te animas?

Trench para darle un toque de elegancia

Taehyung es el que más utiliza este abrigo liviano y siempre está de moda como una forma de sellar sus looks. Cómodas, largas, elegantes le dan un aire de distinción que le sientan genial.

Vinchas estilo urbano

El complemento perfecto para un look callejero y desenfadado es una banda para el cabello que logre a la vez darle un toque canchero y joven a los trajes de Gucci que suele lucir Namjoon (RM), el miembro del grupo fan de las vinchas de distintas telas y texturas, hechas con pañuelos estampados, lisos y de distintos géneros.

Chalecos cool

El chaleco es una prenda que siempre vuelve a estar de moda. Y estos jóvenes lo saben porque lo suelen incorporar tanto abajo como arriba del escenario como protagonista absoluto de su estilo.

Prendas XXL

El estilo de las prendas super holgadas que cobró fuerza en la moda por la creación de Georgio Armani y su blazer “oversize“ para la mujer, ya se aplica a una infinidad de prendas que incluyen sweaters, jeans, camperas, pantalones, hoodies y más.

Es una tendencia que los jóvenes adoran y los BTS no podían ser menos. Las prendas anchas y holgadas no pueden faltar si vas a imitar su estilo.

¿Cuál crees que es el mejor vestido de los 7?